Порошенко изменил срок действия военного положения в Украине новым указом 27.11.2018, 22:38

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Фото: EPA

О том, что ВП вводится только в 10 областях, в новом указе президента Украины ничего не говорится.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который уточняет срок действия решения Совета нацбезопасности и обороны о введении военного положения в Украине. Текст указа опубликован на сайте главы украинского государства.

Указом №392 Порошенко утверждает решение СНБО от 26 ноября о внесении изменения в предыдущее решение совета "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине".

В новой редакции решения Совета нацбезопасности срок действия военного положения сокращается с 60 до 30 суток - с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018.

Сказано, что указ вступает в силу со дня его опубликования. Опубликован документ будет, предположительно, 28 ноября. Будет ли считаться, что военное положение действовало 26 и 27 ноября, неизвестно.

О том, что военное положение вводится только в 10 областях, в новом указе президента Украины ничего не говорится.

Вместе с тем в СНБО говорят, что этот момент прописан в принятом вчера Радой законе Украины об утверждении Указа президента Украины о введении военного положения в Украине.

"Таким образом… военное положение в Украине введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018", - пояснили в СНБО.

Вчера, 26 ноября, парламент одобрил введение военного положения в регионах Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем. За закон об утверждении указа президента о введении военного положения в Украине проголосовали 276 депутатов.