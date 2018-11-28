В Афинах всеобщая забастовка: общественный транспорт остановился 28.11.2018, 21:21

Также остались в портах корабли из-за забастовки работников транспортной сферы.

В Афинах на сутки прекратил работу весь общественный транспорт, а корабли остались в портах из-за забастовки работников транспортной сферы.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на Ekathimerini.

Крупнейший профсоюз частного сектора Греции GSEE объявил 24-часовую забастовку, требуя снижения налогов и повышения минимальной заработной платы, которая была сокращена в соответствии с тремя программами международной финансовой помощи из-за кризиса 2008 года.

"Наемные работники требуют отмены повышения налоговых сборов и ежемесячную минимальную заработную плату в размере 751 евро", - говорится в заявлении GSEE, который представляет 2,5 миллиона рабочих.

Греческие корабли оставались в портах страны в среду, так как моряки тоже присоединились к 24-часовой забастовке.

С момента возникновения долгового кризиса в 2009 году Греция получила 260 млрд. евро в виде займов для спасения экономики. Взамен в стране значительно сократили количество работников государственного сектора, повысили налоги и сократили пенсии в рамках жесткой экономии.