«Золотой туалет знаете? Этот будет вообще бриллиантовый» 29.11.2018, 17:35

В Гомеле на Набережной приступают к новым дорогостоящим строительным работам.

На участке склона в районе памятника гомельским ополченцам снесли деревья и поставили ограждения, пишет gomel.today.

Сегодня здесь ведутся интенсивные земляные работы, на которых занято три экскаватора. В верхней части террасы, похоже, уже выставляется опалубка для заливки бетона. При этом паспорт строящегося объекта отсутствует, поэтому, что здесь сооружается, кем и зачем, понять не так просто.

Один из рабочих, занятых на объекте, на наш вопрос отвечает:

— Золотой туалет, который рядом, знаете? Так тут будет туалет бриллиантовый.

В октябре 2018 года на гомельской набережной уже была открыта общественная уборная «за миллион долларов», которую некоторые называли «самым дорогостоящим туалетом в Беларуси». Туалет имеет монументальный вид и уже прозван в народе «мавзолеем». Правда, при этом добавляется, что покоится здесь не «вождь мирового пролетариата», а бюджетные деньги.

В администрации Центрального района подтвердили — на Киевском спуске действительно сооружается еще один туалет. Заказчиком является УКС Гомельского горисполкома, проектировщиком — институт «Гомельгражданпроект». Стоимость сооружения очередного туалета нам не назвали.

А можно ли вести такие строительные работы в этом месте? Гомельский парк находится на учете сразу двух ведомств — Министерства культуры и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. И подлежит особому режиму охраны — как с культурно-исторической, так и с экологической точки зрения. Но территория, где начато строительство очередного туалета, официально к парковой зоне не относится. Также и прибрежные террасы собственно парка в 2014 году были выведены из границ «ботанического памятника природы республиканского значения», которым является Гомельский парк.

Тем не менее, район Киевского спуска продолжает оставаться зоной охраны археологических памятников. Именно здесь в период Киевской Руси находился северный посад древнего Гомия. В нескольких сотнях метров отсюда, у Боярского спуска, гомельскими археологами была обнаружена и исследована земляная пещера того периода, в которой предположительно находилась обитель одного из первых христианских монахов в Гомеле. Ныне это место также фактически застроено под развлекательное учреждение.

Также непонятно, насколько удачно новый общественный туалет впишется в архитектурный ландшафт рядом с Гомельским дворцом, Петропавловским собором и зданиями XIX века? Впрочем, с учетом недавно построенного слева от Киевского спуска «самого дорогого туалета страны», наш город с возведением второй уборной, уже по правую руку, может претендовать и на первый туалетный архитектурный ансамбль в Беларуси? Или — в мире?

Но все же вопрос, а зачем нужны в радиусе нескольких сот метров две дорогостоящие уборные, является в этом туалетном деле более чем естественным.