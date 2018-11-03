Девять секретов аэропорта, о которых знают только опытные путешественники 1 3.11.2018, 9:42

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Фото: Skift

Как сделать перелет максимально комфортным.

5 000 самолетов находится в небе ежесекундно, 102 465 полетов совершается ежедневно, 2 587 000 пассажиров прибывают в аэропорты и покидают их в течение дня. И это только статистика по США! Авиапутешествия давно стали частью нашей жизни, а купить билет на самолет в наши дни не сложнее, чем на общественный транспорт, пишет adme.ru.

Учитывайте правила разных перевозчиков

Перед полетом ознакомьтесь с правилами перевозчика: можно найти много интересных нюансов. Например, в Китае запрещено провозить в регистрируемом багаже:

литиевые батареи (и устройства, в которых они есть);

лак для ногтей;

зажигалки;

спички;

аэрозоли.

Правила гонконгской компании Cathay Pacific рекомендуют провозить литиевые батареи не в багаже, а в ручной клади. Подобные ограничения действуют и у некоторых американских перевозчиков. Компания Flydubai не допускает перевозки ховербордов, мини-сегвеев, моноколес по причине наличия в них литиевых батарей.

У Flydubai и некоторых других авиакомпаний запрещены к перевозке в багаже устройства, содержащие личную информацию, например ноутбуки, планшеты и компьютеры. Этот пункт требует особого внимания: работники аэропорта могут вскрыть чемодан и изъять запрещенные предметы. Конечно, в ваш багаж заботливо вложат бумажку, информирующую о вторжении, но это вряд ли вас утешит, ведь вещь уже будет изъята, а настроение — испорчено.

Тщательно продумывайте выбор места

Стюарды могут лучше обслуживать пассажиров, сидящих в хвостовой части. Большинство людей не любят летать в хвосте: там сильнее ощущается турбулентность и выстраиваются очереди в уборные. Но здесь есть свои преимущества.

Когда бортпроводники несут что-либо через весь салон, например пледы или зубные щетки, все пассажиры выражают желание получить эти вещи, вот только их, как правило, на всех не хватает. У cидящих в конце салона бoльшe шaнcoв пoлучить подобные ценные «плюшки».

Узнайте больше про аэропорт вылета

Во многих аэропортах есть несколько терминалов. Например, в аэропорте Пекина их 3, и последний, 3-й, находится на некотором отдалении. Между его зонами можно перемещаться на 2-вагонном поезде, а от одного терминала до другого можно доехать на шаттле, который курсирует каждые 10 минут. Планируя путешествие с пересадкой, учитывайте этот фактор и добавляйте время на перемещение между терминалами.

Некоторые аэропорты являются достаточно запутанными. Чтобы не заблудиться, изучите карты терминалов заранее. Это поможет быстрее сориентироваться на местности. Например, карту Хитроу, одного из самых больших и загруженных европеских аэропортов, можно посмотреть тут. В аэропорту Лос-Анджелеса целых 8 терминалов — пассажиры часто теряются, особенно когда совершают пересадку.

Регистрация завершается за 40–60 минут до вылета, посадка — за 15–25 минут. Онлайн-регистрация заканчивается на 30–40 минут раньше обычной. Если летите внутренним рейсом — приезжайте в аэропорт за 2 часа до вылета, международным — минимум за 3 часа. Следите за новостями, поскольку в работе аэропортов случаются сбои. Например, летом 2017 года в Шереметьеве возникли многочасовые очереди, обусловленные нехваткой персонала и поломками багажной ленты: каждый чемодан приходилось обрабатывать вручную. А около месяца назад в том же Шереметьеве возникли очереди к межтерминальным поездам из-за сбоя программного обеспечения.

Учитывайте и расстояние до аэропорта: например, Пулково находится прямо в городе, а вот чтобы улететь из главного аэропорта Кореи, нужно проехать из Сеула около 70 км.

Не обматывайте чемодан пленкой до входного контроля

Стоит ли обматывать чемодан пищевой пленкой? Путешественники до сих пор ломают копья: одни видят в этом пережиток прошлого, другие уверены, что такая мера может спасти багаж от многих невзгод — если не от воровства, то хотя бы от загрязнений при транспортировке.

Обматывайте чемодан пленкой в аэропорту, а не дома. Если служба безопасности увидит на сканере подозрительные предметы и попросит открыть чемодан, придется разматывать пленку и показывать багаж. Запаситесь дополнительными 10 минутами, пищевой пленкой, скотчем и ножницами, если есть желание сэкономить несколько долларов.

Подготовьтесь к предполетному досмотру заранее

Заблаговременно сложите мелкие предметы (украшения, наушники, ручки и так далее) в карман куртки, пальто или сумку, а саму вещь положите в лоток. Этот нехитрый совет ускорит процедуру предполетного досмотра. Вам не придется судорожно шарить по карманам в поисках некстати исчезнувшей жвачки или связки ключей. Да и места на ленте ваши пожитки в таком виде займут значительно меньше.

Правые конвейерные ленты обычно более загружены, чем левые. Большинство людей — правши, поэтому они инстинктивно ставят контейнеры по правую руку.

Перед долгим перелетом больше двигайтесь

Сидеть в одном положении 3–4 часа не так-то просто, чего уж говорить о более долгих перелетах. Чтобы сделать перелет более комфортным, попробуйте ждать вылета стоя или на ходу, а также постарайтесь увеличить двигательную активность. Позже расположиться в кресле вам будет значительно приятнее, а ваше тело скажет вам «спасибо».

Правильно выбирайте время посадки

Выбирайте время посадки в зависимости от сезона и ваших предпочтений. Если вы зайдете в самолет в числе первых, то больше времени проведете в сидячем положении, но зато сумеете разместиться без лишней суеты. Заняли место в конце очереди? Тело затечет не так скоро, зато есть шанс не найти места для ручной клади или верхней одежды, особенно в холодное время года: шубы и пуховики занимают немало места на полках.

То же правило касается и автобусов. Попасть в него первым и занять место, конечно, неплохо, но придется ждать 10–20 минут, пока соберутся остальные пассажиры. Если дело происходит зимой, замерзнуть можно в два счета, так как двери автобуса остаются открытыми.

Общайтесь со стюардессами

Это поможет сделать полет более комфортным. Если вы любите поспать в дороге, можете попытаться отвоевать себе места для отдыха. Все пассажиры в самолете, двери закрыты, а по соседству есть свободные места? Вежливо поинтересуйтесь у бортпроводника, нельзя ли пересесть. Скорее всего, вам позволят это сделать, и вы сможете лечь и хорошенько выспаться.

Можно попросить пересесть на места у аварийных выходов: там несколько просторнее. Обычно посадка на них стоит дороже, но если самолет загружен не полностью, их разбирают в последнюю очередь. Еще один неочевидный лайфхак: дарите стюардессам шоколадки или конфеты. Бортпроводники, летающие не по работе, возят для коллег сладкие гостинцы — вас могут принять за своего и обслужить по высшему разряду.

Знайте свои права в случае задержки рейса

Задержка рейса — одна из самых неприятных ситуаций в путешествии. Тем не менее ложка меда тут тоже есть: вы имеете право на приятные бонусы. Если вылет задержан:

на 2 часа — вам обязаны предоставить напитки;

на 4 часа и более — горячее питание;

более чем на 8 часов — перевозчик обязан разместить пассажиров в отеле и обеспечить трансфер.

Другие бенефиты — хранение багажа, бесплатный доступ в комнату матери и ребенка для пассажиров с детьми, а также 2 бесплатных звонка либо сообщения по электронной почте. Однако, если перевозчик сообщил о задержке или отмене рейса за 14 дней и более либо предложил альтернативный рейс, эти льготы уже не действуют.