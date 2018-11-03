Российских военных взорвали в Сирии 3.11.2018, 15:22

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В Дейр-эз-Зоре погибла группа из россиян и солдат Башара Асада.

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибло несколько российских военных. Причиной стал взрыв мины в штаб-квартире российских войск на севере населенного пункта Дивар аль-Панорама на трассе Дамаск – Дейр-эз-Зор в пятницу, 2 ноября. Об этом сообщают местные СМИ, перелает "Кавказ. Реалии".

Согласно оппозиционному изданию "Замануль-Васл", жертвами стали пятеро россиян, а также неопределенное число солдат президента Сирии Башара Асада. Ресурс ссылается на местного активиста по имени Тадж аль-Аляви.

По информации сайта "Эль-Дорар", всего погибло семеро российских и сирийских солдат.

Ряд источников указывает, что убитые россияне относили себя к так называемым "Охотникам на ИГИЛ" (англ. "ISIS Hunters").

Справка:

"Охотники на ИГИЛ" - военное формирование, лояльное сирийскому президенту Башару Асаду. Согласно сирийским и иранским СМИ, оно создано в феврале 2017 года российскими военными и полностью финансируется Россией. Британские СМИ писали о том, что за "Охотниками на ИГИЛ" стоит Путин. В российских СМИ, однако, "Охотники" преподносятся как подразделение сирийских правительственных войск или "спецназ Асада". Примечательно, что именно "Охотники на ИГИЛ" в прошлом году вызвались спасти двоих российских военных из плена экстремистской организации "Исламское государство" в Сирии. На своей странице в твиттере "охотники" заявляли, что готовы заплатить выкуп в один миллион долларов "за каждого отпущенного русского брата".

Эмблема борцов с экстремистами представляет собой череп с надписями "охотники на ИГИЛ" на английском и арабском языках. На другом значке (с левой стороны) изображены два флага - российский и сирийский, под которыми вшит силуэт летучей мыши.

Кто взорвал солдат Путина?

Территория, где произошел взрыв, находится под контролем Асада и его союзников. Рядом расположены очаги экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ), а на противоположном берегу Евфрата – альянс "Сирийских демократических сил". Руководят им курды, поддержку оказывает США.

Расположение сил в Сирии. Карта с сайта syria.liveuamap.com от 3 ноября 2018 года

Пока ни одна сторона не заявила об ответственности за инцидент в штаб-квартире россиян.

Местные оппозиционные издания высказывают две версии: первая – случайность, вторая – усиление ИГ.

Так, агентство "ИБАА" считает, что мина уже давно была на месте взрыва: осталась от предыдущих боев на этой территории, а в пятницу военные наткнулись на нее случайно.

А информационный ресурс "Euphrates Post" указывает на недавнее укрепление позиций ИГ в этом районе. По его данным, группировка вернула себе ряд территорий в восточном Дейр-эз-Зоре и с 31 октября размещает там своих бойцов, разделив вновь обретенные земли на сектора. В обязанности этих бойцов входит минирование региона и снятие земельных ограждений.

Усилению экстремистской группировки способствовали, в частности, события на северном фронте: из-за атаки турецких войск против курдов "Сирийские демократические силы" 30 октября внезапно приняли решение приостановить бои против ИГ в Дейр-эз-Зоре.