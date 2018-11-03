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В центре Минска упал строительный кран

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  • 3.11.2018, 15:31
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ЧП произошло на стройплощадке БПЦ.

На улице Освобождения, где Белорусская православная церковь строит духовно-просветительский комплекс с храмом, упал строительный кран, пишет onliner.by.

Это произошло на стройплощадке, где в июне началась реконструкция исторического здания XIX века, которое имеет статус историко-культурной ценности.

Большая часть фасада была снесена еще летом, сейчас на площадке проводятся строительные работы. Onliner выясняет обстоятельства произошедшего.

Сообщение о случившемся появилось в Telegram-канале. Так должно выглядеть здание после реконструкции.


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