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По потолку спортзала минской гимназии пошли трещины

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  • 30.11.2018, 12:52
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Архивное фото gymn5.minsk.edu.by

Комиссия по ЧС ограничила доступ в помещение.

Трещины образовались на потолке гимназии №5 в Минске. По результатам обследования комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение о приостановке работы спортзала. По мнению специалистов, в будущем из-за снега увеличится нагрузка на покрытие спортивного зала, что может привести к образованию новых трещин и дальнейшей его деформации, сообщается onliner.by со ссылкой на сайт МЧС.

Такое решение было принято 29 ноября. В гимназии обучается 955 человек. Руководство учебного заведения остановило занятия в зале, доступ в него ограничен. Занятия с детьми временно проводятся в малом спортзале. Учебный процесс не нарушен.

Напомним, в Беларуси неоднократно случались происшествия, связанные с обрушением потолка. В конце августа 2014-го, буквально за несколько дней до начала учебного года, в Кричевской гимназии рухнула крыша. Благо никто не пострадал.

Примерно за десять лет до этого случая, 27 января 2004 года, на всю страну прогремел небольшой поселок Краснополье Могилевской области. Тогда крыша спортзала рухнула прямо на уроке физкультуры, когда там занималось около 50 человек. При обрушении пострадали 9 человек, из них шестеро оказались завалены строительными конструкциями: преподаватель 1955 года рождения и 5 учащихся 1987—1989 годов рождения. Трое учащихся, получивших травмы различной степени тяжести, были доставлены в больницу.


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