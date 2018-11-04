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Ученые открыли новые факты о строительстве пирамид в Египте

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  • 4.11.2018, 15:16
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Археологи раскопали уникальный объект.

Он помог больше понять, как древние египтяне построили одни из крупнейших памятников архитектуры, пишет telegraf.com.ua.

Ученые обнаружили особую 4500-летнюю систему для извлечения и перемещения огромных камней в древнем карьере в Восточной пустыне Египта на территории Хатнубе – сообщает Live Science.

Устройство является хорошо обработанной наклонной поверхностью с лестницей по краям и многочисленными отверстиями в почве. Эти отверстия появились от деревянных столбов, которые были фиксированными креплениями. Вокруг них обматывали жгуты. Концы привязывали к специальным санкам, на которые пристраивали камень. Рабочие тянули за жгуты, и блок постепенно поднимался.

Один из руководителей миссии Яннис Гурдон (Yannis Gourdon) утверждает, что гипотеза о такой системе существует уже давно, ведь изображение чего-то подобного неоднократно находили на стенах захоронений.

"Изучение изображений и надписей помогло сделать вывод, что эта система – еще со времен периода правления фараона Хеопса", – пояснил Гурдон.


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