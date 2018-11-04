Рождение английской демократии: Хартия вольностей 4.11.2018, 18:47

Карл I в трех позициях. Портрет работы Ван Дейка

Англичане на протяжении многих столетий методично и последовательно ограничивали королевскую власть.

Англию часто называют родиной современной демократии. Именно англичане на протяжении многих столетий методично и последовательно ограничивали королевскую власть в отличие от континентальной Европы. Одна из важнейших вех в истории становления английской демократии - петиция о праве, принятая при Карле I.

Этот материал BBC о документах и событиях, ограничивших королевскую власть в Британии. В первых трех частях рассказывается о Хартии вольностей (но не Великой), о той самой Великой хартии вольностей, появлении парламента и Ордонансах.

Петиция о праве, или тут вам не Франция

Петиция о праве. Копия, хранящаяся в парламенте Соединенного Королевства.

Петиция о праве. Копия, хранящаяся в парламенте Соединенного Королевства.

Карл I стал королем в 1625 году исключительно потому, что его старший брат Генрих скончался, не дождавшись короны.

История знает массу случаев, когда младшие братья превосходили старших (в качестве примера можно взять герцога Веллингтона), но Карлу до брата было далеко. В самом прямом смысле: он был существенно более субтильным и ниже ростом, и даже доспехи покойного Генриха были ему катастрофически велики.

Однако в груди Карла бушевала "одна, но пламенная, страсть": он свято верил в божественную сущность королевской власти.

Если бы он оказался на французском престоле, то ничего бы и не случилось: французы привыкли к абсолютизму, и о других вариантах в XVII веке еще не помышляли. Тогда как англичане ни на минуту не забывали о Великой хартии вольностей, да и парламент обладал реальной властью.

Дайте денег! Не дадим!

Тридцатилетняя война фактически была войной католиков с протестантами, и Карл I считал своим священным долгом в ней участвовать. Хотя напрямую интересы Англии она затрагивала меньше всего

Тридцатилетняя война фактически была войной католиков с протестантами, и Карл I считал своим священным долгом в ней участвовать. Хотя напрямую интересы Англии она затрагивала меньше всего.

От скончавшегося отца Карл унаследовал Тридцатилетнюю войну. Англия сражалась в коалиции против Габсбургов и истратила кучу денег. Почему-то при этом все в стране рассчитывали, что Карл отнесется к войне и истощавшим финансам с большей осторожностью, нежели его отец.

Надежды оказались напрасными. Король начал с того, что потребовал у парламента 700 тысяч фунтов. В XVII веке английским королям уже приходилось обращаться к народным депутатам с протянутой рукой.

Точно сказать, как выглядела бы эта сумма в наше время, трудно, но с большой долей вероятности можно говорить, что Карл попросил у парламента примерно два миллиарда.

Парламент уперся и согласился выдать только 112 тысяч и (что было самое обидное для короля) ограничил его право на некоторые налоги.

Не надо распускать парламент, если не знаешь, что делать дальше

Аллегорическая картина: Герцог Бэкингемский в образе Гермеса представляет свободные искусства Карлу I и Генриетте Марии в образах Артемиды и Аполлона. Нет никаких сомнений, что Карл герцога очень любил

Разгневанный и обиженный Карл распустил парламент 11 июля 1625 года. Однако нужда в деньгах никуда не делась, и он вновь его созвал 1 августа. Парламентарии, почувствовав свою силу, не только отказались дать денег, но еще и начали расследование поведения фаворита короля, герцога Бэкингема (да-да, того самого из "Трех мушкетеров"), который беззастенчиво на войне наживался.

Рождение английской демократии: Хартия вольностей (пока еще не Великая)

Карл опять распустил парламент 12 августа. Оказавшись практически в безвыходном положении, король решил обложить знать принудительным займом.

Многие аристократы посчитали такое посягательство на их деньги незаконным и отказались платить. В результате 70 человек посадили в тюрьму. Вся эта история стала превращаться в откровенный фарс, потому что многие судьи просто не знали, в каком конкретном преступлении их можно обвинить.

При этом Карл продолжал требовать налоги, но аристократы делали вид, что это к ним не относится. Доходы короля сокращались еще больше, и в 1627 году ему пришлось созвать еще один парламент.

Это политическое фиаско закончилось тем, что большинство новых парламентариев к королю относились крайне враждебно. Среди них, кстати, был и тогда еще никому не известный джентльмен из Кембриджшира по имени Оливер Кромвель.

Полный хаос

Наверное, Карл I и представить не мог, какую роль в судьбе Англии, и его личной сыграет Оливер Кромвель

Больше всего во всей этой истории удивляет то, что Карл последовательно, раз за разом, принимал решения, которые только усугубляли ситуацию.

Нельзя сказать, что он был человеком глупым, или недалеким, или автократом и тираном, но, по словам британского историка Саймона Шамы, ограниченность Карла была в том, что он был просто не в состоянии признать ограничение королевской власти.

Для того, чтобы как-то собрать денег на войну и утихомирить солдат, которые без оплаты начали устраивать бунты, Карл ввел военное положение. От граждан потребовали, чтобы они давали денег на войну, пускали солдат на постой, да еще их и кормили.

В те время под военным положением понималось не введение новых законов, но скорее приостановка законов действующих. Однако ввести его можно было только в том случае, если "страна находилась в состоянии войны, либо в ней бушевали бунты".

Елизавета I ввела военное положение на севере Англии после попытки посадить на престол Марию Стюарт. На этом снимке - копия смертного приговора шотландской королеве, подписанная Елизаветой

Елизавета I ввела военное положение на севере Англии после попытки посадить на престол Марию Стюарт. На этом снимке - копия смертного приговора шотландской королеве, подписанная Елизаветой.

Например, Елизавета I ввела военное положение на севере страны после подавления восстания местной знати, пытавшейся посадить на английский престол Марию Стюарт. Но у Карла не было ни популярности Елизаветы, ни поддержки в парламенте. В результате народные депутаты возмутились еще больше, а толку от военного положения для государственной казны так и не было.

Нельзя ссориться с теми, кого вы не в состоянии обуздать

Противостояние короля и парламента завершилось гражданской войной. В битве при Нейзби войска короля потерпели окончательное поражение. Судьба Карла I была решена

Противостояние короля и парламента завершилось гражданской войной. В битве при Нейзби войска короля потерпели окончательное поражение. Судьба Карла I была решена.

Денег на войну, между тем, у короля по-прежнему не было. Вместо того, чтобы извлечь урок из предыдущих событий, он решил в очередной раз собрать парламент и попросить у него денег.

Депутаты собрались 16 марта 1628 года, и вместо того, чтобы обсуждать королевские финансы, немедленно занялись спорами по поводу английских свобод.

В результате был подготовлен документ, в котором королю напоминали, разумеется, со всем возможным уважением, что в Англии уже давно есть законы, принятые другими королями. И что Карлу следует двадцать раз подумать, перед тем как их нарушать. Назывался он петицией о праве.

Короткий важный документ

Начиналась петиция вполне уважительно:

"Эта петиция представлена Его Величеству лордами духовными и светскими на этом нынешнем парламенте, и касается разнообразных прав и свобод его подданных, и его Королевское Величество должно ответить полностью в том перед парламентом".

Последняя часть фразы уже попахивала бунтом.

На этой картине кисти французского художника Эжена Лами молодая девушка преподносит розу плененному королю

Так чего же требовали депутаты от своего монарха? Полных пустяков: отказаться от большей части власти, признать верховенство парламента и закона, почаще возобновлять в памяти список гражданских свобод, дарованных его предшественниками, и вообще царствовать, но не слишком править.

"Смиренно просим нашего суверена, лорда короля, <…> чтобы он следовал закону, принятому во времена царствования Эдуарда I <…>, что ни один налог не будет введен королем, либо его наследниками в нашем королевстве без одобрения и согласия архиепископов, епископов, графов, баронов, рыцарей и горожан и других свободных граждан из общин нашего королевства <…> и без согласия парламента. И что <…> отныне ни одного человека нельзя будет принудить платить заём королю без его согласия. Потому что такие заёмы противоречат здравому смыслу и законам страны".

Короче, денег не дадим, а сам собирать их и не пытайся! Дальше - еще веселее.

"И еще по закону, называемому "Великой хартией свобод в Англии"<…> ни один свободный человек не может быть заключен в тюрьму, или лишен имущества и свобод <...> либо объявлен вне закона, либо отправлен в изгнание, но только по законному суду равных ему, и по закону страны".

Конституционная монархия Британии родилась 30 января 1649 года с ударом топора, поставившим точку в борьбе между зарождавшейся демократией и уходившим в историю абсолютизмом

Напомнив монарху о том, что закон и для него писан, авторы петиции намекнули Карлу, что введенное им военное положение привело к тому, что десятки ни в чем не повинных граждан были казнены без суда и следствия по воле и произволу комендантов.

Заканчивался документ пассажем, который нельзя рассматривать никак иначе, кроме как требование, чтобы король подчинился парламенту и стал фигурой чисто декоративной:

"Обо всем этом мы наисмереннейшим образом молим Ваше Превосходнейшее Величество, <...> чтобы в соответствии с этими правами и свободами, Ваше Величество соизволило объявить, что все, изложенное в этом статуте не будет использовано против ваших подданных ни к коей мере <…> Ваше Величество также милостиво соизволит для удобства и безопасности своих людей объявить королевскую волю, что по всем этим вопросам Ваши офицеры и министры будут служить Вам в соответствии с законами и положениями этого государства, потому что это послужит для чести Вашего Величества и для процветания этого королевства".

Последствия и значение

Говорят, что Кромвелю решение о казни короля далось нелегко. Она была результатом скорее политической необходимости, нежели личной неприязни

Фото: Wikimedia Commons

Говорят, что Кромвелю решение о казни короля далось нелегко. Она была результатом скорее политической необходимости, нежели личной неприязни.

Карл поначалу подписывать документ отказался. Тем более, что петиция оказалась мячом в политическом футболе между палатой общин и палатой лордов.

В конце концов документ был подписан, а Карл немедленно стал искать способы, как ее интерпретировать выгодным для себя образом. К тому же король сумел подписать петицию так, что она оказалась, как бы королевской милостью (которую можно даровать, а можно и забрать), но не законом, который изменениям и отмене не подлежит.

К марту 1629 года многие парламентарии искренне считали, что король их обманул. Дело дошло до того, что когда 10 марта спикер палаты общин сэр Джон Финч попытался закрыть заседание, несколько более радикально настроенных парламентариев силой удержали его в кресле, после чего депутаты успели принять несколько законопроектов против недавних действий короля.

Карл был вне себя от возмущения и парламент распустил. И не собирал его 11 лет. Он однозначно дал понять, что парламент ему не нравится, и что он собирается править и собирать налоги самостоятельно, пользуясь королевской прерогативой.

Чем закончилось это противостояние короля и парламента, напоминать не надо. Удар топора по шее Карла I 30 января 1649 года навсегда покончил даже с намеками на абсолютизм в Англии. Правда, как считают многие историки, эта казнь помогла Британии избежать террора, который охватил Францию через 150 лет.