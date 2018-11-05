Ученые рассказали, какой кофе полезнее 5 5.11.2018, 8:03

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Горячий или холодный?

Холодный кофе менее полезен, чем горячий. К такому выводу пришли ученые из Университета Томаса Джефферсона (США), сообщает Scientific Reports.

Исследователи сравнили полезность разных сортов кофе, которые были заварены несколькими способами. Выяснилось, что горячий кофе богат антиоксидантами больше, чем напиток, приготовленный методом холодного настоя.

Напомним, ранее ученые установили полезную дневную дозу кофе. Кроме того, было доказано, что кофе продлевает жизнь.