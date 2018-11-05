В Барановичском районе легковушка сбила дежурного на ж/д переезде 5.11.2018, 9:40

В момент наезда мужчина закрывал шлагбаум.

В Барановичском районе водитель легкового автомобиля сбил мужчину на железнодорожном переезде, сообщили БелТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 ноября в 9.45 на трассе Р5 Барановичи-Новогрудок-Ивье. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Пежо 605" находился 25-летний житель Барановичского района.

При подъезде к переезду водитель выехал на полосу встречного движения, где сбил 55-летнего дежурного. В этот момент мужчина закрывал шлагбаум. В результате ДТП он получил телесные повреждения и был госпитализирован в Барановичскую горбольницу.

Проводится проверка. Пострадавший в момент аварии был одет в жилет повышенной видимости.