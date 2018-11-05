Россия у разбитого корыта 10 Наталья Гулевская

5.11.2018, 10:20

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Почему у Путина ничего не получится.

Очень много экспертов и разного рода специалистов в политической и общественной жизни социума предрекают кончину путинского режима и развал России. Хотя я полностью разделяю такие выводы, но их аргументы и объяснения причин такого распада считаю смешными и несостоятельными.

Беда путинского режима кроется исключительно в правовом нигилизме и фатальном непонимании по каким критериям все выходки КПСС и КГБ имели легитимную основу своего функционирования и почему после распада СССР не было ни только трибунала, но и люстрации.

Советский Союз действительно создал биполярный мир и ввел в мировой порядок отдельную самостоятельную правовую систему — социалистическое право, при этом он еще умудрился выстроить конституционные положения таким образом, что сувереном являлась идеология, имеющая исключительное право через партийную иерархию власти менять правовое поле и принимать любые формы политической целесообразности.

В РФ нет ни идеологии, ни конституционного люфта, ни социалистического права, чтобы можно было переварить все решения и действия путинского режима, и поэтому государство фактически уже стало нелегитимным и нежизнеспособным образованием.

Обрушение режима начнется в момент критического противоречия принятых законов, указов и распоряжений к Основному закону, и тогда в одночасье произойдет паралич исполнительной власти на фоне несостоятельности институтов государства.

Все те умники, которые в свое время устремились разграбить СССР, при создании Конституции РФ ставили своей задачей легализовать награбленное, а не воссоздать очередного тоталитарного монстра. Именно поэтому у Путина и его окружения не получилось и не получится на фундаменте действующей Конституции выстроить биполярный мир и былую сверхдержавность, а менять Основы конституционного строя невозможно ни фактически, ни теоретически.

Наталья Гулевская, obozrevatel.com