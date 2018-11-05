закрыть
5 ноября 2018, понедельник, 11:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Фотофакт: Туалет за $1 миллион в Гомеле проработал лишь один день

10
  • 5.11.2018, 11:16
  • 2,421

Куда идут наши с вами деньги?

К Форуму регионов в Гомеле возвели самый дорогой туалет в стране. На его строительство ушел $1 миллион. В тендере источником финансирования указан местный бюджет. Но реальная стоимость разошлась с проектной почти на 25 процентов: строительство туалета должно было обойтись в $ 750 тысяч.

Как сообщает блогер Nexta, на следующий день после визита Лукашенко в город туалет закрыли.


популярное за неделю

Мнение

Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич
Все в наших руках
Все в наших руках Максим Винярский
Вечная шайба в свои ворота
Вечная шайба в свои ворота Владимир Халип