Фотофакт: Туалет за $1 миллион в Гомеле проработал лишь один день 10 5.11.2018, 11:16

2,421

Куда идут наши с вами деньги?

К Форуму регионов в Гомеле возвели самый дорогой туалет в стране. На его строительство ушел $1 миллион. В тендере источником финансирования указан местный бюджет. Но реальная стоимость разошлась с проектной почти на 25 процентов: строительство туалета должно было обойтись в $ 750 тысяч.

Как сообщает блогер Nexta, на следующий день после визита Лукашенко в город туалет закрыли.