Как наши предки оборонялась от противников с севера, юга и востока 5.11.2018, 12:20

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История «Потопа» не землях Беларуси.

После того, как Богдан Хмельницкий поднял казацко-крестьянское восстание, в Речи Посполитой начался так называемый «Кровавый Потоп». Длился он на протяжении нескольких десятилетий. Почему такое название? Да потому, что кровь тогда буквально лилась рекой. Речь Посполитая вела борьбу с сильнейшими соседними государствами одновременно с двух, а то и с трех сторон. И при этом шляхта стремилась подавить мятеж украинской казачьей вольницы, пишет litvin.pl.

1648 год принес полякам печальную весть — 20 мая упокоился с Богом король Речи Посполитой Владислав Ваза. Варшавский сейм был занят выбором нового короля. Этим и воспользовались вожди казачьей вольницы. Богдан Хмельницкий начал восстание и завоевал весь левый берег Украины. Через полгода, 20 ноября, трон короля Польши и Литовского княжества занял брат Владислава – Ян II Казимир Ваза. Он сразу заключил перемирие с Богданом Хмельницким.

Казачьи вожди, несмотря на перемирие, планировали захватить инициативу в борьбе с польской шляхтой. Одновременно и армия ВКЛ не теряла надежды нанести по казачьим полкам удар сокрушительной силы и выдвигалась к южным рубежам. Для того, чтобы задержать наступление Литовских войск, Хмельницкий попытался перенести войну на территорию Литовского княжества.

В 1648 году гетман Богдан послал казацкие загоны (Кривошапки, Поддубского, Головацкого, Горкуши, Небабы и других) на Приднепровье, в Полесье. Казаки и хлопы должны были грабить и сжигать имения шляхты и католические костелы. Им ставилась задача превратить в пепел все финансовые документы. Гетман приказывал всех католических священников и монахов безжалостно убивать. На сторону казацких загонов перешла мелкая шляхта и часть литвинских крестьян. Казаки смогли захватить следующие города ВКЛ: Брагин, Мозырь, Бобруйск, Гомель, Туров, Пинск и Лоев. Кровавый потоп все шире захлестывал земли литвинов.

К концу этого же года неподалеку от Берестья были собраны литовские войска, командование которыми возлагалось на гетмана Януша Радзивила. Он смог пройти со своим войском вдоль Припяти и освободить литвинские города Бобруйск, Мозырь, Туров и Речицу.

Весной 1648 года отряды мятежных казаков во главе с атаманами Гаркушей, Галотой и Подбайлой опять произвели вторжение на территории Литовского княжества. Тем временем через Днепр переправился сильный отряд во главе с мятежником Кричевским, к которому вскоре присоединилась часть недовольных крестьян.

Уже в следующем году этот отряд был окружен конницей ВКЛ, однако часть участников восстания все же смогла отбиться и выйти из окружения. Кричевский тогда был убит на поле сражения.

В истории великого Потопа развертывались новые страницы. В 1650 году на юге ВКЛ произошло несколько одиночных крестьянских восстаний. А в следующем году крестьяне подняли бунты неподалеку от Чечерска, Пропойска и Мстиславля, однако тогда украинские казаки их не подержали, поэтому восстания были очень быстро подавлены.

Между тем успехи литвинов в разгроме восставших сторонников Хмельницкого восхищали всю Польшу и Литву. Победоносный гетман Януш Радзивил начал движение в пределы Украины. На дороге к Киеву, недалеко от стен Лоева, радзивилловское войско разбило отряд казаков численностью в пятнадцать тысяч человек во главе с атаманом Небабой.

Совсем скоро Киев был взят войсками Литвы. Успешными для войск ВКЛ были и битвы 1652-1653 годов. Земский Московский собор принял постановление о присоединении левого берега Украины к Москве уже в октябре 1653 года. Данное постановление подтвердила Переяславская рада 18 января следующего года. Потоп мог быть остановлен, но царь Алексей Михайлович расценил союз с Хмельницким как новый повод для войны с Польшей и Литвой.

В 1654 году войско Московского княжества числом в восемьдесят тысяч пехоты и конницы вторглось в земли Литовского княжества. Нашествие московитов положило начало войне с Речью Посполитой, которая продлилась тринадцать лет.

Московская армия взяла Шклов, Дорогобуж, Мстиславль, Оршу и Рославль, а также осадила, а затем и заняла Дубровну, Смоленск. Казаки под предводительством Золоторенко заняли ряд городов и местечек Великого княжества Литовского — Новый Быхов, Могилев, Чечерск, Гомель, а Старый Быхов осадили. В северной части Литовского княжества войска московитов под предводительством Шереметьева овладели Друей, Дисной, Полоцком, Усвятами, Витебском и Невелем. Отряды литвинов терпели поражения в локальных боях.

Полководцы ВКЛ добились того, что враг снял осаду со Старого Быхова, а затем освободили несколько городов — Копысь, Оршу и Дубровну. Однако провалилась попытка освобождения Могилева.

Летом 1655 года войска Московского княжества вместе с отрядами казаков произвели мощное наступление на центральные области ВКЛ. Московскими войсками были захвачены Борисов, Орша, Минск, Ковно, Дубровна, Вильно и Копысь. Отрядами казаков Хмельницкого было занято Понемонье.

Однако сопротивление литвинов было ожесточенным. Войско московитов во главе с князем Трубецким не смогло взять ни Старый Быхов, ни Слуцк. Тогда московская армия отправилась в рейд по центральной части Литвы, предав огню Слоним, Новогрудок и Клецк.

На юге продолжали действовать отряды московской рати во главе с князем Волконским. Они сожгли Пинск, Туров, Давыд-Городок и Столин. Помимо этого было спалено большое количество деревень и мелких городов, истреблены десятки тысяч литвинов, многие угнаны в рабство в Москву.

Одновременно с атакой московитов нанесли удар по Польше и Литве враги с севера. Летом в 1655 года Швецией была объявлена война Речи Посполитой. Король Карл Х и его войска заняли огромную часть Польского королевства и Жемайтию. Шведский король предложил царю Московского государства заключить союз, а в будущем разделить Речь Посполитую и Литву. Царь Михаил Романов посчитал предложения шведов оскорбительными. Ни с кем он делиться завоеванными землями не собирался. Царь Михаил Алексеевич ответил отказом, так как Москва и так контролировала огромную часть Литовского княжества. Новая фаза Потопа выливалась в затяжную войну со шведами.

Ситуация, в которую попало литвинское княжество, казалась безвыходной. Януш Радзивил принимал попытки сохранения государства. Кейданская уния, подписанная группой литвинских магнатов в 1655 году, должна была завершить эпоху союзных отношений Литвы и Польши. Отныне главной опорой литвинов должны были стать шведы. На их короля Карла X Густава делали ставку князья Радзивиллы.

Мнения в среде литвинских аристократов разделились. Примерно половина шляхты выступила за примирение с царем Алексеем Михайловичем, а другая же часть решила продолжить военные действия со Швецией и Москвой. Царь Москвы готовился к войне со Шведским королевством, поэтому подписал Виленское перемирие с Речью Посполитой на следующий 1656 год.

Одновременно был подписан Родноцкий договор о разделе Речи Посполитой. Договор подписали: Гетманская Украина, Пруссия, Бранденбург, Швеция и Трансильвания. Вскоре начались военные действия. Данный союз распался уже через год.

В 1658 году был подписан Гадячский договор. Тогда на сторону Речи Посполитой встало казачье войско, которым командовал Иван Нечай. Войско украинских казаков и литвинской шляхты смогло освободить восточные земли Литвы, города Чаусы, Рославль, Быхов, Мстиславль.

В следующем 1659 году, 14 февраля, войска Московского княжества заняли Быхов. Гарнизон литвинской армии был истреблен, атаман Нечай пленен и сослан боярами в Тобольск.

К осени 1659 года Речь Посполитая смогла собрать большие военные силы, которые могли выбить врагов с завоеванных Москвой земель. В областях, которые опустошали татары и поместная конница московитов, нарастала партизанская война. Мелкие партии захватчиков истреблялись ватагами шляхтичей и крестьян, казаков на Могилевщине и Витебщине.

Отряды Чарнецкого и Сапеги перешли в наступление против полчищ князя Хованского, который и был разбит 28 июня 1660 года на реке Полонке недалеко от Ляхович. Победа позволила освободить Минск. У Хованского осталась часть войска, которая так же была разбита и вынуждена отступать в Полоцк после Чарейской битвы.

8 октября отряды литвинов встретились с войском, которым руководил князь Долгорукий неподалеку от города Чаусы. Войскам князя Долгорукова после небывалого разгрома пришлось отступить к Смоленску.

11 февраля 1661 года жители Могилева подняли бунт, вследствие чего был вырезан стрелецкий гарнизон численностью в три тысячи человек, а город полностью очищен от оккупантов. Восстания литвинов также проходили в Себеже, Дисне, Гомеле. 2 декабря литвины освободили Вильно. Мощные удары по войскам царя позволили полководцам ВКЛ взять инициативу в свои руки. Бояре уже не помышляли о новых захватах. Много царских дворян и стрельцов погибло за годы тотального опустошения земель ВКЛ.

В 1667 году Речь Посполитая и Московское княжество заключили Андрусовский мир. По договору России отошел левый берег Украины с Киевом и Смоленщина.

Война 1654-67 годов, Потоп середины 17-го века, стала настоящей трагедией для литвинов: было превращено в пепел огромное количество городов, местечек, деревень, торговля вместе с ремеслом сошли на нет. Население областей ВКЛ, по которым прошла война, уменьшилось вдвое: с 2,9 миллионов до 1,4 миллионов человек.