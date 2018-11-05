Как сварщик из Ивацевичей выиграл чемпионат Европы по кикбоксингу 3 5.11.2018, 13:11

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Максимально мотивирующая история.

Сергей Шмаргун родом из Ивацевицей. Спортсмену 25 лет и совсем недавно он выиграл чемпионат Европы по кикбоксингу в весе до 63,5 килограммов. Чтобы осуществить мечту, молодой человек кардинально поменял жизнь: бросил стабильную работу и с головой погрузился в тренировки, пишет «Трибуна».

«В детстве занимался дзюдо»

– Родился я в Ивацевичах – городке с населением 23 тысячи человек. Знаете, научиться классно драться, как в фильмах, – мечта любого подростка. Поэтому в 10 лет попал в секцию дзюдо. Правда, прозанимался совсем мало – через два года друзья перетащили на футбол. Особо больше никуда не ходил, но всегда был активным ребенком.

«За 4 года достиг своей цели»

– На данный момент живу в Минске на съемной квартире. В 21 переехал в столицу, первое время было скучновато, поэтому начал искать, чем бы занять себя по вечерам. Друг позвал в зал, мне понравилось, захотелось построить спортивную карьеру. Так что за четыре года достиг своей цели, но не могу сказать, что это было так легко, как может показаться. Первое время у меня была боязнь бросить основную работу. С 8 до 17 я работал, а к 21 бежал в зал. Тренировался три раза в неделю у Михаила Лучицкого. Затем он предложил поучаствовать в соревнованиях, а я согласился. Почему нет?

«Есть сытый лев, а есть голодный, поэтому в каком-то плане мне было проще»

– Первый раз соревноваться в таком возрасте было очень волнительно, такой адреналин… Тренировки – одно, а соревнования – там же все по-другому. Настроить себя психологически очень трудно. Но я как-то справился с давлением и нервами. Знаете, есть сытый лев, а есть голодный, поэтому в каком-то плане мне было проще. Для меня все было в новинку и хотелось показать себя. Плюс никто не расценивал меня как серьезного противника. Думаю, в первом бою дерешься больше за счет характера, чем умения. Пытаешься выгрызть зубами эту победу. На первых соревнованиях как такого опыта не приобрел. Мне удалось провести лишь один бой и не потому, что я проиграл. Проснулся на следующий день после поединка, а встать с кровати не могу. Еле-еле доковылял до врача, сделали снимок – оказалось, трещина в ноге. Наложили гипс и к соревнованиям не допустили. Правда, травма меня ненадолго остановила – спустя две недели уже бежал на тренировку.

«Были разные подработки, но последний год работал сварщиком»

– Найти хорошую и оплачиваемую работу не всегда просто. Поэтому после переезда в Минск у меня были разные работы, но последний год работал сварщиком-монтажником сантехсистем. Бывшие коллеги все время поддерживали и советовали уходить в спорт. Фраза, которую сказали напоследок: «Будем рассказывать о тебе тут».

«После поражения в первом бою на чемпионате мира понял, что совмещать работу и тренировки невозможно»

– Последние несколько лет я совмещал работу и тренировки. Нормально высыпаться удавалось только на выходных. В таких условиях смог выиграть чемпионат страны и съездить на международный старт. Правда, показать что-то достойное мне не удалось. После поражения в первом бою на чемпионате мира понял, что совмещать работу и тренировки невозможно. Уступил бойцу из Италии и вылетел с турнира. По дороге домой пришло понимание, что не отдаю всего себя спорту, а без этого никак на таком уровне. Работа забирала слишком много сил, и я решил ее бросить.

«После победы на чемпионате страны начал откладывать деньги, потому что понимал: мне просто не на что будет жить»

– Многие считают, что я очень поздно начал заниматься. Думаю, все зависит от человека. Можно же поставить цель и постепенно идти к ней. Главное верить в себя и не останавливаться на победах. Ведь победы, как и поражения, могут сломать человека. Год назад я боялся бросить работу, все-таки в моей жизни все было стабильно, а я шел в неопределенность. Нужно было на что-то жить, а в спорте могло не получиться. Что тогда? В этом году понял, что пора выбирать, чего хочу достичь в жизни. Решил рискнуть – бросил работу и начал упорно тренироваться. После победы на чемпионате страны начал откладывать деньги, потому что понимал: мне просто не на что будет жить. Решение бросить работу обговорил с тренером, он дал добро. Так я полностью погрузился в процесс, год жил тренировками, за которые ни копейки не получил.

«Перед чемпионатом Европы тренировался восемь раз в неделю»

– После победы на чемпионате Беларуси и ухода с основной работы меня ждала двухмесячная подготовка к чемпионату Европы. Понедельник, среда, пятница – тренировался два раза в день. К 9 утра приходил к Михаилу Лучицкому и работал над техникой. В 16:00 шел к главному тренеру клуба «Патриот» Дмитрию Пясецкому, с ним оттачивал удары ногами, руками, работал над тактикой. По вторникам и четвергам работал с железом в клубе «Панда», занимался кроссфитом под руководством Андрея Севашко. Получается, перед чемпионатом Европы тренировался восемь раз в неделю. Каждый делал свою работу и все эти люди внесли огромный вклад в итоговый результат.

«Федерация не хотела отправлять меня на чемпионат Европы. Сказали самому искать деньги на поездку»

– Для меня участие в чемпионате Европы до последнего оставалось под большим вопросом. Федерация не хотела отправлять меня, сказали самому искать деньги на поездку. По идее, должен ехать победитель национального первенства, так как чемпионат страны – это и есть отбор на международный старт. Не знаю, по каким критериям федерация выбирала людей для поездки. Может, по рейтингу, а у меня его не было, потому что на чемпионате мира вылетел в первом бою. Не знаю, как там все работает, но сказали, что на меня денег нет. Хорошо, что мои тренеры вовремя спохватились и начали искать спонсоров. Мы отправляли письма в разные организации с просьбой помочь. В итоге компания «АСБ Лизинг» проспонсировала поездку, без нее, наверное, я бы так и не доехал бы до соревнований. Федерация отправила других ребят, которые имели хороший опыт и брали медали на международных стартах.

«Пришлось сражаться не только с соперником, но и судьями»

– Все-таки на чемпионат Европы я попал. В моей весовой категории до 63,5 килограммов было заявлено 14 человек. Нас разделили на две сетки, в каждой по семь человек. Получается, у меня было три поединка, а затем финал.

Первый бой прошел довольно чисто с украинским бойцом, особого сопротивления не испытал. Судьи не колебались и отдали победу мне. Второй поединок – с парнем из Болгарии, прошел даже чище, чем бой на предыдущей стадии. Дальше меня ждал самый сложный поединок на турнире: пришлось сражаться не только с соперником, но и судьями. Они почему-то тянули сербского бойца. Вроде как на турнире присутствовал президент WAKO, серб по национальности, поэтому судьи пытались протянуть соотечественника в финал. Я уверенно вел в первом и втором раундах, а в середине третьего счет резко изменился в его пользу. Секунданты стали кричать, что я уступаю и меня сливают судьи. Пришлось идти вперед и зубами выгрызать эту победу. Хотелось доказать, что сербу не место в финале. В итоге судьям пришлось отдать победу мне.

В финале меня ждал боец из Португалии – серебряный призер прошлого чемпионата мира. Помимо колоссального опыта, которым он обладает, португалец выше меня почти на голову. Бой проходил в ровном ключе, но в концовке стал замечать, что он заметно выдохся. Решил пойти вперед и силой взял соперника. Сейчас должен получить звание мастера спорта международного класса.

«Сейчас хочу выспаться и наконец-то съездить домой»

– Первое время с трудом верилось, что всё это случилось со мной. Ощущения отличаются от тех, которые испытывал после победы на чемпионате страны. Сейчас хочу выспаться и наконец-то съездить домой в Ивацевичи. Меня ждут родители и друзья. Город у нас маленький, поэтому многие узнали о моей победе. Писали, звонили, поздравляли.

Что дальше? Чемпионат Европы – отбор на Всемирные игры, которые, по сути, являются аналогом Олимпийских игр, только проходят для неолимпийских видов спорта. Уже разговаривали с тренером – будем смотреть в эту сторону, очень хочется съездить в США и попробовать себя там.

***

– Моя история не похожа на остальные. Я понял, что в жизни возможно все, главное – вера в себя и колоссальное желание.