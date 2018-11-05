Сербский теннисист установил уникальный рекорд 5.11.2018, 14:51

Новак Джокович

Фото: AFP/Peter Parks

Джокович в рамках одного сезона сначала находился за пределами первой 20-ки рейтинга ATP, а затем стал первой ракеткой мира.

По результатам турнира в Париже серб Новак Джокович сменил испанца Рафаэля Надаля на первом месте рейтинга АТР, а Кеи Нисикори вошел в топ-10, пишет «Униан»

Серб станет первым теннисистом с 2000 года, который в рамках одного сезона сначала находился за пределами первой двадцатки списка, а позже его возглавил. 18 лет назад это удалось россиянину Марату Сафину.

Джокович стал третьим теннисистом на вершине ATP в нынешнем сезоне после Надаля и Роджера Федерера.

Рейтинг ATP. 5 ноября

1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8045 очков

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6020

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5300

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5085

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4310

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4050

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3895

9 (11). Кеи Нисикори (Япония) – 3390

10 (9). Джон Изнер (США) – 3155 ...142 (144).