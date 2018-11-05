Вслед за Минском лекарства от простуды исчезли в Слуцке 1 5.11.2018, 20:45

Из аптек Слуцка исчезли популярные импортные препараты от симптомов простуды.

Из аптек Слуцка исчез импортный препарат от симптомов простуды «Колдрекс», а порошка «Фервекс» на 5 ноября осталось только две неполные упаковки.

В некоторых слуцких аптеках фармацевты рассказали «Кур'еру», что люди сейчас перешли на «Терафлю».

По информации сайта tabletka. by на 5 ноября, его осталось 13 упаковок. Из импортных средств случчане покупают «Антифлу», а из отечественного предпочитают «Антигриппин».

«Колдрекса» нет давно, — сказал фармацевт одной из слуцких аптек. — Не пускают импорт. Белорусского хватает". И в другой аптеке подтвердили, что «Колдрекса» давно нет.

По словам фармацевтов, импортные порошки отличаются от белорусских тем, что в них больше парацетамола. За счёт этого людям кажется, что он хорошо помогает.

«Симптомы простуды снимаются и белорусскими препаратами, — пояснили в аптеке. — Если надо снизить температуру, то можно взять парацетамол в таблетках или ибупрофен».

Почему исчезли препараты

В Минске говорят, что «Колдрекса» и «Фервекса» нет уже давно. В «Белфармации» отсутствие препаратов не комментируют.

Производит «Колдрекс» компания GlaxoSmithKline. На сайте Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении в реестре лекарств указано, что регистрация «Колдрекса» в Беларуси заканчивается 4 января 2019 года. «Фервекса» в этом реестре вообще нет. По поводу «Терафлю» трех производителей указано, что регистрация бессрочна.

В пресс-службе Минздрава подтвердили, что из-за завершения регистрации в Беларуси могут отсутствовать противопростудные лекарства «Фервекс» и «Колдрекс Хотрем» в порошках, «Колдрекс» в таблетках, «Терафлю экстра», «Ринза» в таблетках.

«Так как процедура государственной регистрации носит добровольный заявительный характер, Министерство здравоохранения не может обязать производителей регистрировать какие-либо конкретные лекарственные средства в определенный срок», — отметили там.

Чем заменить импортные порошки

В Минздраве отметили, что в белорусских аптеках есть комбинированные лекарственные средства отечественного и зарубежного производства, содержащие парацетамол: «Ангриколд», «Ангримакс Нео», «Ангримакс», «Антигриппин», «Антифлу Кидс», «Афлумед», «Грипполек», «Гриппомикс», «Гростудин», «Негринпин», «Орвиколд», «Параскофен», «Ринзип», «Тайлолфен Хот», «Триалгин», «Фасторик», «Цитрамон-Боримед». Они взаимозаменяемы, и в равной мере облегчают симптомы гриппа и простуды.