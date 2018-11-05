Led Zeppelin или Моцарт: какую музыку больше любит швейцарский сыр 3 5.11.2018, 22:50

Швейцарский производитель сыров решил проверить, влияет ли музыка на один из самых популярных сортов – Эмменталь.

Команда исследователей с помощью Университета искусств в Берне решила провести эксперимент, чтобы выяснить, влияет ли музыка на дозревание и вкус сыра, пишет «Вокруг света».

Головки Эмменталя поместили в деревянные ящики с небольшими динамиками. С сентября сыры слушали мировые хиты разных жанров – от Led Zeppelin (рок) до Tribe Called Quest (хип-хоп).

Моцарт или хип-хоп?

«Бактерии ответственны за формирование вкуса сыра, а ферменты влияют на его зрелость. Я убежден, что влажность, температура и питательные вещества – не единственные вещи, которые влияют на вкус. Звуки, ультразвук или музыка также могут иметь эффект», – говорит Бит Уэмплер (Beat Wampfler), возглавивший эксперимент.

Ученые тратят годы на изучение влияния звуков на растения, и многие беременные убеждены, что классическая музыка делает умнее их будущего малыша.

«Сначала мы были настроены скептически, – признался Майкл Харенберг (Michael Harenberg), музыкальный директор Университета в Берне. – Но затем мы обнаружили, что есть такая дисциплина, как сонохимия (или звукохимия), которая изучает влияние звуковых волн на твердые тела».

Плейлист сыроварни включал мелодии в стиле эмбиент, хип-хоп, «Волшебную флейту» Моцарта и техно-композиции.

«Будет ли вкус сыра лучше – трудно сказать, – признается Уэмплер. – Предсказать победителя сложно, но я надеюсь, что сыр, который слушает хип-хоп, станет лучшим».

Повлияла ли музыка на вкус Эмменталя, станет известно в марте 2019 года, когда группа опытных дегустаторов оценит все образцы.