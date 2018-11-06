Что не так с мостом через Припять, который откроет Лукашенко 2 Кирилл Иванов, «Солидарность»

6.11.2018, 16:30

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Фото: tut.by

Чем может обернуться подарок народу к 7 ноября.

6 ноября Александр Лукашенко откроет отремонтированный мост через Припять, давший трещину в декабре прошлого года. Позади месяцы напряженной работы, неудобств переправы по понтонному мосту. Казалось бы, нужно только порадоваться за местных жителей, но...

Первоначально сообщалось, что реконструкцию моста на трассе Р88 смогут завершить через полтора-два года. Но в конце апреля глава государства заявил, что «бедные полешуки не должны страдать», и установил граничные сроки сдачи работ:

— Мы с вами договорились: этот мост мы должны сдать ко Дню Великой Октябрьской революции. Как у нас принято — подарок народу надо. Все работы надо выполнить.

При этом он отметил, что экономит на ремонте моста не стоит:

— Коль важность этого моста высокая, значит, мост надо делать хороший. Тут нам поскупиться нельзя. Пожалеем миллион-другой и получим то ли узкий, то ли еще что-то... Поэтому надо делать капитальный прочный мост. И по ширине достаточный.

В итоге на ремонте все же сэкономили: изначально на работы планировали потратить около $ 24 миллионов, но в результате уложились в 16.

Понтонный мост, август 2018-го

Возможно, в такой экономии ничего плохого нет. Чего не скажешь о практике приурочивать сдачу важных объектов к определенной дате. Ведь когда речь идет о ремонте самого длинного моста в стране, логично рассчитывать на то, что продолжительность работ основана на объективных факторах, а не на желании первого лица государства сделать «подарок народу». Такие пожелания, как правило, провоцируют авральные темпы работ, а в таких условиях нельзя исключать нарушений в технологии. Чем может закончиться отступление от технологических требований, наглядно демонстрирует трагический пример Краснопольской школы.

Кирилл Иванов, «Солидарность»