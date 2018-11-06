Le Monde: Задержан российский миллиардер Рыболовлев 2 6.11.2018, 21:12

3,975

Дмитрий Рыболовлев

Миллиардера задержали по запросу прокуратуры Монако.

Российский миллиардер, президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев помещен под стражу по просьбе прокуратуры Монако, сообщила газета Le Monde. По ее данным, в апартаментах Рыболовлева в жилом комплексе La BelleEpoque в Монте-Карло прошли обыски.

Издание уточняет, что расследование в отношении миллиардера открыто в том числе по фактам «коррупции и торговли влиянием», а также соучастия в этих преступлениях.

«В первой половине дня во вторник, 6 ноября, Рыболовлев явился на допрос, на который был вызван некоторое время назад, и до сих пор находится в отделении», — заявил РБК источник, знакомый с обстоятельствами дела.

«Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия, о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках, и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева», — заявили адвокаты Рыболовлева.

Генконсульство России в Марселе не получало информации о задержании Рыболовлева, сообщил представитель дипломатического учреждения. «Не получали такой информации», — сказали в генконсульстве.

Рыболовлев был задержан во вторник утром, как пишет газета, также в рамках этого дела были задержаны еще несколько человек.

Le Monde напоминает, что в рамках расследования дела в сентябре 2017 года свой пост покинул министр юстиции Монако Филипп Нармино, после того, как газета опубликовала статью о дружеских отношениях Нармино и Рыболовлева.