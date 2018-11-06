Минск оказался грязнее Вильнюса и Риги 6.11.2018, 22:53

В рейтинге чистоты городов Минск занял 32 место из 76 городов.

Сравниваем Минск и другие города Европы в новом рейтинге загрязненности.

В рейтинге чистоты городов Минск занял 32 место из 76 городов. С прошлого года он опустился на три строчки и, по данным исследователей, стал немного «грязнее», сообщает «Салiдарнасць» со ссылкой на сайт numbeo.

Но на фоне других городов столица Беларуси выглядит неплохо. Например, Киев занял 67-ю строчку и стал одной из самых загрязненных столиц Европы.

Санкт-Петербург и Москва оказались на 60-м и 58-м местах соответственно, а Варшава на 43-м месте.

В Минске также чище, чем в Неаполе (75-е место), Кракове (69-е место), Риме (66-е место), Барселоне (65-е место), Париже (64-е место), Львове (47-е место), Харькове (45-е место) и Берлине (33-е место).

Но все столицы стран Балтии посчитали более чистыми: Вильнюс – на 17 месте, Рига – на 28-м, а Таллин – на 11-м.

Пятерка самых чистых городов Европы не изменилась с прошлого года. Это Хельсинки (Финляндия), Рейкьявик (Исландия), Цюрих (Швейцария), Стокгольм и Мальмо (Швеция).