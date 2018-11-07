Студенты философского отделения БГУ: На занятиях читали по ролям «Винни-Пуха» 8 7.11.2018, 9:36

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Белорусские студенты написали жесткое письмо с требованием реформировать университет.

В интернете появилось анонимное письмо студентов «О положении философского знания в образовательной системе БГУ». В нем студенты говорят о застое на факультете философии и социальных наук. Они предлагают или реформировать философское отделение, или ликвидировать: осуществить «академическое самоубийство», как называют это авторы письма, сообщает nn.by.

Академическое самоубийство

«Празднование 100-летия ВЛКСМ молодыми людьми в символике давно ушедшего государства; славянские ценности, пропагандируемые главой государства, дарующие право применять физическое насилие к детям и женщинам; наличие на должности министра образования человека с открытыми коммунистическими взглядами; управление главным вузом страны ректором, совершенно с ним не связанным, а единственным философским факультетом — деканом, никогда не обучавшемся на данном факультете, повышение оплаты за обучение и увеличение количества проверок при ухудшении организации и качества образования — все это похоже на сюр, но это реальный контекст, в котором нужно рассматривать настоящий документ», — говорится в начале письма.

Но главной целью авторы называют «прекращение издевательства над философией и последними ее представителями в академической среде Беларуси».

Почему обращение анонимное? Студенты считают, что внутривузовские порядки не позволяют вести открытый диалог.

«Плановое составление учебного расписания со стороны администрации, при минимальном, приспособительном характере участия в нем преподавателей порождает невозможность для них представить свой предмет в той форме и содержании, какой они считают нужным и необходимым», — отмечается в документе.

«Предмет философии мало того, что не занимает подобающего ему положения ни в государстве, ни в университете, так еще и остается редуцирован до уровня рядовой, модульной, дисциплины». При этом отмечается, что существует большое количество предметов «для галочки».

«В БГУ философия стала специальностью, имея одинаковый стиль проверки и изложения как с естественными, так и с техническими специальностями, что убивает всякую возможность для нее стать хотя бы в потенции критической, обреченной вечно испытывать непонимание как в самой себе, так и во внешнем взгляде», — отмечают авторы.

«Отсутствие свободы при изучении в философии превращает ее не в академическую дисциплину, но в сборник афоризмов…

На деле получаются не философы, а ограниченные рабы общества и чужого мнения, в лучшем случае умеющие хорошо говорить и кивать головой, даже когда не просят — слишком силен рефлекс внешнего и внутреннего принятия».

«Читали по ролям Винни-Пуха»

«Нашей Ниве» удалось поговорить с одним из авторов письма. Он пояснил, что послужило причиной написания документа. «Все мы понимаем проблемы. Например, роль студентов в вузах, их пассивность в жизни университета. Но никто не хочет ничего менять. Если бы это обращение и не было анонимным, то с нами даже никто не стал бы разговаривать», — уверен студент БГУ.

«Если сравнить программу философского факультета БГУ с аналогичным в МГУ [Московском государственном университете], то что мы увидим? В МГУ на курсе шесть предметов по философии, чтобы охватить их в полной мере. У нас же двенадцать предметов. В итоге выходит, что на ОБЖ [основы безопасности жизнедеятельности — предмет о правилах безопасности, который никто не воспринимает всерьез] часов предусмотрено не меньше, чем на «Историю философии». Иза такого количества предметов нет времени читать сами произведения. На государственных экзаменах же требуют только то, что записано в учебно-методическом комплексе».

При этом, по словам автора манифеста, на многие предметы просто не хватает времени. Он привел в пример эстетику, которая изучается всего один семестр: «Этого мало для человека, у которого нет базы в истории искусства».

Студент критикует рейтинговую систему, которую ввел новый ректор БГУ Андрей Король: «Из-за этого преподаватели вынуждены выслушивать всех студентов, в том числе тех, которым нечего сказать. Доходило до того, что на одном из предметов мы просто читали «Винни-Пуха» по ролям, за что потом получали зачеты.

Студенты не могут повлиять на выбор предметов. Когда мы поставили этот вопрос, то нам дали выбор между аналогичными курсами, которые только назывались по-разному. Мы выбирали между курсом «Философия глобализации» и «Восток. Запад. Россия». Это абсурд в крайней степени.

Когда-то нам очень понравился курс «Латинский язык», мы ходили в деканат с просьбой продолжить его, на что нам ответили, что, если мы не освоили предмет в определенный программой срок, то будет наказан преподаватель».

После того как письмо было опубликовано в интернете, студентов пригласили на общее собрание. «Хорошо, что собрались, но никаких выводов сделано не было. Нам рассказывали, что здесь все по мировым стандартам, что никто закрывать факультет не будет. Мол, даже разговоров таких нет, хотя в действительности об этом слышим все время. Мы добились того, что произошел диалог».

Автор манифеста говорит, что преподаватели не выступили в поддержку студентов, написавших это письмо: «Никаких прав у них нет — еще меньше, чем у студентов — выбирать темы они не могут. Многим просто нравится читать лекции из Википедии».

Студенты не исключают, что для них это может закончиться исключением из вуза.