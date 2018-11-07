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Видеохит: Cобака не идет домой из-за невидимой двери

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  • 7.11.2018, 10:51
  • 1,843

Хозяевам приходится ее «открывать».

Собака пользовательницы твиттера jensenmares часто не может попасть в дом из-за невидимого барьера — ее питомец почему-то считает, что дверь заперта (хотя на самом деле это не так!). Пес просто садится и ждет, пока хозяева подойдут к нему и сделают вид, будто открывают дверь — ради достоверности они даже добавляют звуковые эффекты. Только после этого ритуала пес возвращается домой, пишет «Медуза».

У пользователей нашлись и более фантастические версии происходящего.

«Он пытался предупредить семью о духах, населяющих их дом. Но решил, что девочка наложила какое-то заклинание, которое изгнало силы зла»


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