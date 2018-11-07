Назван продукт, который улучшает состояние мозга 7.11.2018, 12:56

Он также помогает сделать иммунную систему крепче.

Врачи сообщили о том, что свиное сало помогает сделать крепче иммунную систему. Кроме того, употребление сала улучшает функционирование головного мозга и снижает риск возникновения болезни Альцгеймера, сообщает healthinfo.ua.

В свином сале содержатся витамины А, Е, D, F, микроэлементы, жирные кислоты, как насыщенные, так и ненасыщенные. Самой ценной среди кислот, содержащихся в свином сале, является арахидоновая кислота, обладающая целым спектром полезных эффектов: данное вещество улучшает состояние головного мозга, а также сердечной мышцы, почек и улучшает состав крови, выводя из нее лишние холестериновые бляшки. Исследования показали, что у людей, которые едят сало, снижается риск развития болезни Альцгеймера.

Положительным свойством обладает один из главных компонентов свиного сала – лецитин. Он делает мембраны клеток эластичнее и прочнее, что особенно важно для стенок кровеносных сосудов. Поэтому употребление сала улучшает также функционал сердечно-сосудистой системы.

У людей, в рацион которых входит сало, по наблюдениям специалистов, снижается риск возникновения онкологических заболеваний, поскольку этот продукт содержит много антиоксидантов. Присутствие свиного сала в рационе помогает выводить избыток холестерин, токсины из организма. По мнению медиков, если время от времени его употреблять, то можно понизить риски развития онкологических патологий.

В то же время специалисты предупреждают, что свиное сало требует умеренности и достаточно съедать не более 2 небольших кусочков в день – лучше всего вместе с хлебом и зеленью.