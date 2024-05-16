Ученые выяснили, как быстро нужно поднять упавшую на пол пищу 8 16.05.2024, 12:11

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Действует важное правило.

Старое правило пяти секунд звучит так: если пищу, случайно упавшую на пол, поднять в течение этого короткого срока, она не успевает загрязниться бактериями. Это утверждение всегда являлось предметом как домашних споров, так и бесчисленных научных проектов.

Одни говорят, что правило существует, а другие называли его чепухой. К счастью, современные исследователи наконец-то разгадывают нюансы, стоящие по правилу пяти секунд, пишет National Geographic.

Как быстро бактерии могут испачкать пищу?

Ключ к правилу пяти секунд – это понимание того, как быстро бактерии переносятся с поверхности пола в пищу. Многие ошибаются в этом измерении, говорит ученый-диетолог Дональд Шаффнер из Ратгерского университета. Любительские научные исследования и телевизионные «расследования» запутали вопросы, полагаясь на эксперименты, не проходящие научную проверку.

На самом деле, до 2016 года было лишь одно тщательное обоснование правила пяти секунд: рецензированное исследование Пола Доусона, ученого-диетолога из Университета Клемсона, в 2007 году. Доусон и его коллеги сообщили, что пища может подхватить бактерии сразу после контакта с поверхностью, но это исследование больше сосредотачивалось на том, как долго бактерии могут выживать на поверхностях, чтобы загрязнить пищу.

Именно поэтому Шаффнер и его студентка Робин Миранда решили протестировать большее количество различных продуктов в более разнообразных условиях. Эксперименты, о которых они сообщили в журнале Applied and Environmental Microbiology в 2016 году, показали, что правило пяти секунд – это совсем не правило.

Они обнаружили, что чем дольше еда лежит на поверхности, покрытой бактериями, тем больше бактерий прилипает к ней. Но большое количество микроорганизмов вскакивает, как только еда сразу падает на землю.

Но больше здесь должно не время, а другой фактор. Влажная пища (например, арбуз) впитывает в себя больше бактерий, чем сухая, таких, как хлеб или жевательные конфеты. Ковровое покрытие имеет меньше вредителей, чем кафель или нержавеющая сталь, поскольку оно впитало бактериальный раствор, который применили ученые.

С тех пор новые исследования подтвердили, как легко переносить бактерии на кухне, то ли на пальцах, то ли просто пользуясь одной и той же доской для нарезки мяса и овощей (даже если мыть ее между использованием).

А в 2021 году учёные из Индонезии вдохновились, чтобы опровергнуть для себя правило пяти секунд и его индонезийский аналог, известный как belum lima menit, или правило пяти минут.

Но безопасно ли есть еду с земли?

Если наука так тщательно развенчала правило пяти секунд, значит ли это, что есть упавшую на пол пищу опасно? Это зависит от поверхности и того, какие бактерии вы можете подхватить.

«Если вы находитесь в больнице и уронили что-то, вы, вероятно, не захотите это есть. Так же вы точно не захотите подхватить сальмонеллу из кухонного пола, залитого куриным соком», – говорит Доусон.

Но в большинстве случаев, съев печенье, подхватившее немного пыли и бактерий с пола, вы вряд ли повредите себе, если у вас здоровая иммуннаю система.

«В девяносто девяти процентах случаев это, вероятно, безопасно. Соблюдение должной санитарии, содержание полов и поверхностей в чистоте – важнейшие факторы», – говорит он.

Правило пяти секунд, скорее всего, остается популярным.

«Люди действительно хотят, чтобы это было правдой. Все так делают, мы все едим еду с пола», – говорит Шаффнер.

Возможно, ценность правила пяти секунд (или правила трех секунд, если вы более скрупулезны) лежит больше в плоскости психологии, чем микробиологии. По крайней мере наличие правила дает социально приемлемое оправдание для нашего неприглядного поведения. Просто воскликните «Правило пяти секунд!» перед тем, как поднять печенье с пола и положить его в рот, и все смогут изрядно посмеяться.

И это оставляет нам еще один способ решить, съесть ли желейную конфету, которую вы уронили: просто посмотреть, не смотрит ли никто.