Симоньян клацнула челюстью Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

16.05.2024, 11:59

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Срочно нанять и обучить еще десяток «Васильичей».

В Словакии покушение на премьера Фицо, Симоньян привычно взяла «украинский след» и тут же, как обычно, клацнув челюстью, поймала воздух. (О Немцове напомните стране, Симоньян. Кто заказчик? Уже нашли?).

Но наши мысли при новости о покушении на Фицо тотчас полетели в Россию, словно печальные стерхи, а прилетев, уселись, сложив крылья на заборе, окружающем «безопасность» здешнего «величества».

Теперь, после покушения на Фицо, совсем свихнутся на его «безопасности». И что же делать?

Раньше дивизия охраняла, теперь, небось, три дивизии бросят. Можно углубить бункеры. Сделать еще десяток резиденций. Ни в коем случае не спать два раза в одной комнате. Переходить, переезжать. Нанять и обучить еще десяток «Васильичей» - двойников. Что еще? Покрыть авто вторым слоем брони, большее число охранников Пу двинуть в органы власти – отслеживать на дальних рубежах неблагонадежных.

В общем готовьтесь к безумию верховной «безопасности».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»