Туровский молочный комбинат почти банкрот 4 16.05.2024, 11:56

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Армию «тунеядцев» могут пополнить сотни человек.

Туровский молочный комбинат был запущен в рамках программы по развитию Полесья в 2013 году. Через несколько лет он стал одним из самых прибыльных организаций Гомельщины.

Как отмечает в письме в редакцию сайта Charter97.org читатель из Рогачева Игорь:

- Ситуация резко изменилась после поддержки Лукашенко путинской агрессии и введённых санкций. Западные рынки отпали. А в апреле 2023-го «Россельхознадзор» поймал комбинат на фальсификации: в копчёном сыре использовался говяжий жир. Продажи продукции завода в РФ были запрещены.

В июле того же года был закрыт и транзит через территорию России, так как запрещённая продукция всё равно оказывалась в продаже. В итоге год предприятие окончило с убытком в 40,4 миллионов рублей.

Дела плохи только у организации и её сотрудников, a у директора Ольги Луцко всё замечательно. С 2018 она была «депутатом»» облсовета. В апреле 2024-го ей присвоили звание «Человек года» в номинации «Лидер» в Житковичском районе и повесили на доску почёта.

Режим ценит воров, фальсификаторов и контрабандистов.

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