Туровский молочный комбинат почти банкрот

Туровский молочный комбинат почти банкрот4
- 16.05.2024, 11:56
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Армию «тунеядцев» могут пополнить сотни человек.
Туровский молочный комбинат был запущен в рамках программы по развитию Полесья в 2013 году. Через несколько лет он стал одним из самых прибыльных организаций Гомельщины.
Как отмечает в письме в редакцию сайта Charter97.org читатель из Рогачева Игорь:
- Ситуация резко изменилась после поддержки Лукашенко путинской агрессии и введённых санкций. Западные рынки отпали. А в апреле 2023-го «Россельхознадзор» поймал комбинат на фальсификации: в копчёном сыре использовался говяжий жир. Продажи продукции завода в РФ были запрещены.
В июле того же года был закрыт и транзит через территорию России, так как запрещённая продукция всё равно оказывалась в продаже. В итоге год предприятие окончило с убытком в 40,4 миллионов рублей.
Дела плохи только у организации и её сотрудников, a у директора Ольги Луцко всё замечательно. С 2018 она была «депутатом»» облсовета. В апреле 2024-го ей присвоили звание «Человек года» в номинации «Лидер» в Житковичском районе и повесили на доску почёта.
Режим ценит воров, фальсификаторов и контрабандистов.