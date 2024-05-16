Крымский треугольник Александр Коваленко

16.05.2024, 12:38

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Немного познавательной геометрии по «обнулению» российской ПВО.

Утро радует новостями из Крыма, где продолжается планомерная операция по «выносу» ПВО.

Что представляет собой ПВО в Крыму? Российская противовоздушная оборона во временно оккупированном Крыму представлена такими подразделениями.

18 зенитно-ракетный полк. Здесь отдельно следует напомнить, что 18-й ЗРП (В/Ч 85388) — это предатели из феодосийского полка, которые перешли на сторону оккупантов в 2014 году. В настоящее время этот полк размещен тремя дивизионами на мысе Тарханкут, в Джанкое и Феодосии. С недавних пор их дивизион в Джанкое не боеспособен от слова совсем.

12-й зенитно-ракетный полк. А это уже евпаторийские предатели, которые перешли на сторону РОВ в 2014 году. Они представлены дивизионами в районе Евпатории и Севастополя. В частности, в районе аэродрома Бельбек.

3-й радиотехнический полк. Радиотехнические средства 3-го РТП размещаются на мысе Тарханкут и на Ай-Петри, а если быть точнее — перепелиная высота (Бедене-Кир). Кстати, на этой неделе туда уже прилетало и, согласно информации, которая гуляет в сети, командир отправился к дедам пить лаву из гранчаков.

Но самое интересное то, что после вынесения дивизиона в районе Джанкоя взялись не за Евпаторию или мыс Тарханкут, что было бы логичнее, с учетом близости и меньшего времени подлета, а именно за юг Крыма.

А теперь немного познавательной геометрии.

Если провести прямую между Джанкоем и Бельбеком, получается такая себе большая полу-диагональ. А если провести линии от Джанкоя и Бельбека до, например, Феодосии, то получается внушительный треугольник.

Я ни на что не намекаю, но еще в начале 2024 года Крым был второй по насыщенности зоной ПВО после Москвы и Московской области. А по состоянию на вторую половину 2024 года, это уже, мягко говоря, не так. Но, дальше будет!

Александр Коваленко, sprotyv.info