«По вечерам скучно - садимся и фуры считаем»1
- 7.11.2018, 13:42
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Как открывали мост между Житковичами и Туровом.
Из Житковичей к новому мосту журналисты kp.by ехали на машине с местными. Они говорят, в городе до последнего не знали, что на открытие Лукашенко приедет.
- Но судя по тому, что вчера вечером коммунальников заставили трясти деревья, чтобы с них листья опали и дворники их смели, - точно приедет! - смеется житковчанка.
Вдоль трассы до моста уже выставлены посты из гаишников и молодых людей в штатском с говорящими рюкзачками. На каждом съезде с дороги в лес - милиционер. В самой деревне Борки, близлежащей к мосту, - тоже многолюдно. Здесь уже расположились целые штабы различных служб. Говорят, даже в реке возле моста видели дежурящих там водолазов.
- Жаль хлопцев - уже танцуют от холода, а сколько еще им стоять! - обсуждают женщины в магазине в деревне Борки, крайней к мосту.
«В ЦАРСКОЕ ВРЕМЯ ДОРОГА НА ТУРОВ ТОЖЕ ШЛА ЧЕРЕЗ БОРКИ»
В Борках не все рады, что мост сегодня откроют, и в деревне станет совсем тихо. Ведь почти год главная улица деревни служила настоящей магистралью:
- Поначалу было погано, а потом привыкли к шуму машин, и даже веселее стало - жизнь в деревне забурлила. Бывает, скучно - выйдешь вечером на лавочку и сидишь фуры считаешь: обычно 7-8, а то и 11 проезжало. А сейчас снова все затихнет, - говорят бабушки, которые и сейчас сидят у крыльца, наблюдая, как последние машины едут через их деревню к понтонной переправе.
Вообще, выяснилось, что именно через Борки испокон веков шла дорога к мосту на Туров, и только после возведения в советское время бетонного моста трасса пошла мимо деревни.
- Наши деды рассказывали, как еще в их детстве за нашей деревней стоял деревянный мост через Припять. В войну его сожгли, но потом снова отстраивали, а затем уже он сгнил.
Напомним, мост по трассе между Житковичами и Туровом треснул в декабре прошлого года. Вскоре движение закрыли, потому что рухнуть мост мог в любой момент. Движение через реку решили наладить по понтонной переправе, к ней проложили подъездные пути через деревню Борки.
Тем временем начали реконструкцию моста, которая должна была длится около двух лет. Но президент Беларуси дал задание открыть мост в рекордные сроки - к 7 ноября. Ради этого стройку вели и днем, и ночью. Для демонтажа старых конструкций пришлось менять русло реки и взрывать аварийные пролеты.
ПОНТОННАЯ ПЕРЕПРАВА ДЕФОРМИРОВАЛАСЬ ОТ ПОТОКА МАШИН
Чтобы зафиксировать последние часы многострадальной понтонной переправы, отправляемся на Припять. Пролет возле самого берега почти весь в воде: река разлилась, поднялся уровень. Если бы переправу оставляли, пришлось бы снова подсыпать землю, объясняют дежурившие на берегу специалисты.
- Мы разбирать ее будем не один день. Какие-то пролеты уже дырявые, полные воды, некоторые деформированные. Вообще, по паспорту, после каждого тысячного проезда техники, понтонную переправу надо отправлять на капремонт. А здесь за сутки обычно проезжало около 4 тыс. легковушек, грузовиков, автобусов, в выходные - еще больше. Да и не раз понтон ледоход ломал.
На берегу дежурит смотритель-регулировщик, который представляется просто Петрович. Лицо его одновременно загоревшее, обветренное и замершее. На своем посту Петрович - семь месяцев, но сегодня уже последний день. Из подъехавшего грузовика вылезает водитель и ругается:
- Почему ты машины на красный свет пропускаешь? На том берегу стоял, мне зеленый - а с этого берега все равно едут.
- Там что мне с ними сделать? Грудью стоять? Мой сменщик стоял, так его чуть на капот не подняли. Несутся на красный - и все!
Дело в том, что еще с самого начала работы понтонной переправы здесь обещали выставить пост ГАИ для регулировки движение, но так этого и не сделали. А соблюдает правила далеко не каждый.
«ТЕРЯЛ ЛИШНИЙ ЧАС В ДОРОГЕ, КОГДА МОСТ НЕ РАБОТАЛ»
Тем временем в Борки подъезжают автобусы, возле них - десятки людей. Это те, кому доверили представлять местных жителей перед президентом и другими чиновниками. Здесь и работники культуры, и строители. В руках они держат флажки и вот - загружаются в автобусы и едут на мост.
А сельчане - бабушки, мужики, дети - собираются возле правоохранителей в штатском, которые никого не пропускают.
- Как так? Почему нам нельзя на праздник посмотреть? Это же для нас мост открывают! - обижены местные.
Мужчины в штатском молча пожимают плечами. Слышно, как по рации говорят: всех отвести от дороги, никого не должно быть видно с трассы. Людей просят отойти в свои дворы. Заходим и беседуем с дедушкой с велосипедом - это Александр, и он уже успел испытать новый мост.
- Живу тут, а работаю на другом берегу - в деревне Озераны кочегаром школы-сада. Когда по понтону ехал на велосипеде, часа полтора уходило, а по мосту всего 20 минут - и на месте.
Рядом стоит тетя Галя, так ее все называют, которая родом из заречной зоны:
- Там все мои родные лежат. Но последний раз в своих Черничах на прошлую Пасху была, потому что боялась больше ездить по понтону. Сейчас жду, чтобы быстрей мост открыли.
Того же ожидают и две подруги Ирина и Юлия. Они работают в Турове на молочном комбинате. Что только не испытали женщины из-за закрытия моста:
- Было время, что приходилось вставать в три утра, чтобы ехать на работу через Мозырь. Потом - на катерах плавать, когда понтон не работал. Страшно и холодно. А по самой переправе когда летом ездили, тоже кошмар - пыль стоит, что ничего не видно.
«СПЕЦИАЛЬНО ИЗ МОСКВЫ ПРИЕХАЛА НА МОСТ ПОСМОТРЕТЬ»
Разговор прерывают люди в штатском. Они просят людей разойтись, не скапливаться в одном дворе, чтобы не привлекать внимание.
- Да, больше трех не собираться. Пойдем в погреб прятаться, - расходясь, горько шутят люди.
Все заметили вдалеке вертолет правителя, кто-то пытается снять его на видео. Ждем еще полчаса и слышим, как с моста, который примерно в километре, доносятся звуки музыки и выступления Лукашенко. Еще через какое-то время мимо пролетает кортеж и людям разрешают подойти к мосту.
Теперь новые пролеты моста должны стоять сто лет. Но мониторинг выявил другие аварийные мосты в регионе - например, на кольцевых дорогах в Калинковичах и в Гомеле, по трассе из областного центра в Речицу. Так что тема мостов в области пока остается открытой.