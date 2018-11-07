«По вечерам скучно - садимся и фуры считаем» 1 7.11.2018, 13:42

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Мост через Припять был закрыт чуть больше года.

Фото: ВИКТОР ДРАЧЕВ

Как открывали мост между Житковичами и Туровом.

Из Житковичей к новому мосту журналисты kp.by ехали на машине с местными. Они говорят, в городе до последнего не знали, что на открытие Лукашенко приедет.

- Но судя по тому, что вчера вечером коммунальников заставили трясти деревья, чтобы с них листья опали и дворники их смели, - точно приедет! - смеется житковчанка.

Кочегар Александр успел побывать на мосту до президента

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вдоль трассы до моста уже выставлены посты из гаишников и молодых людей в штатском с говорящими рюкзачками. На каждом съезде с дороги в лес - милиционер. В самой деревне Борки, близлежащей к мосту, - тоже многолюдно. Здесь уже расположились целые штабы различных служб. Говорят, даже в реке возле моста видели дежурящих там водолазов.

- Жаль хлопцев - уже танцуют от холода, а сколько еще им стоять! - обсуждают женщины в магазине в деревне Борки, крайней к мосту.

Мост реконструировали в рекордные сроки

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

«В ЦАРСКОЕ ВРЕМЯ ДОРОГА НА ТУРОВ ТОЖЕ ШЛА ЧЕРЕЗ БОРКИ»

В Борках не все рады, что мост сегодня откроют, и в деревне станет совсем тихо. Ведь почти год главная улица деревни служила настоящей магистралью:

- Поначалу было погано, а потом привыкли к шуму машин, и даже веселее стало - жизнь в деревне забурлила. Бывает, скучно - выйдешь вечером на лавочку и сидишь фуры считаешь: обычно 7-8, а то и 11 проезжало. А сейчас снова все затихнет, - говорят бабушки, которые и сейчас сидят у крыльца, наблюдая, как последние машины едут через их деревню к понтонной переправе.

Бабушки печалятся, что в деревне станет скучно

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Вообще, выяснилось, что именно через Борки испокон веков шла дорога к мосту на Туров, и только после возведения в советское время бетонного моста трасса пошла мимо деревни.

- Наши деды рассказывали, как еще в их детстве за нашей деревней стоял деревянный мост через Припять. В войну его сожгли, но потом снова отстраивали, а затем уже он сгнил.

Напомним, мост по трассе между Житковичами и Туровом треснул в декабре прошлого года. Вскоре движение закрыли, потому что рухнуть мост мог в любой момент. Движение через реку решили наладить по понтонной переправе, к ней проложили подъездные пути через деревню Борки.

Понтонную переправу будут разбирать несколько дней

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Тем временем начали реконструкцию моста, которая должна была длится около двух лет. Но президент Беларуси дал задание открыть мост в рекордные сроки - к 7 ноября. Ради этого стройку вели и днем, и ночью. Для демонтажа старых конструкций пришлось менять русло реки и взрывать аварийные пролеты.

ПОНТОННАЯ ПЕРЕПРАВА ДЕФОРМИРОВАЛАСЬ ОТ ПОТОКА МАШИН

Чтобы зафиксировать последние часы многострадальной понтонной переправы, отправляемся на Припять. Пролет возле самого берега почти весь в воде: река разлилась, поднялся уровень. Если бы переправу оставляли, пришлось бы снова подсыпать землю, объясняют дежурившие на берегу специалисты.

- Мы разбирать ее будем не один день. Какие-то пролеты уже дырявые, полные воды, некоторые деформированные. Вообще, по паспорту, после каждого тысячного проезда техники, понтонную переправу надо отправлять на капремонт. А здесь за сутки обычно проезжало около 4 тыс. легковушек, грузовиков, автобусов, в выходные - еще больше. Да и не раз понтон ледоход ломал.

Петрович в течение семи месяцев пропускал тысячи машин

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

На берегу дежурит смотритель-регулировщик, который представляется просто Петрович. Лицо его одновременно загоревшее, обветренное и замершее. На своем посту Петрович - семь месяцев, но сегодня уже последний день. Из подъехавшего грузовика вылезает водитель и ругается:

- Почему ты машины на красный свет пропускаешь? На том берегу стоял, мне зеленый - а с этого берега все равно едут.

- Там что мне с ними сделать? Грудью стоять? Мой сменщик стоял, так его чуть на капот не подняли. Несутся на красный - и все!

Дело в том, что еще с самого начала работы понтонной переправы здесь обещали выставить пост ГАИ для регулировки движение, но так этого и не сделали. А соблюдает правила далеко не каждый.

«ТЕРЯЛ ЛИШНИЙ ЧАС В ДОРОГЕ, КОГДА МОСТ НЕ РАБОТАЛ»

Тем временем в Борки подъезжают автобусы, возле них - десятки людей. Это те, кому доверили представлять местных жителей перед президентом и другими чиновниками. Здесь и работники культуры, и строители. В руках они держат флажки и вот - загружаются в автобусы и едут на мост.

На мост к президенту завезли три автобуса избранных

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

А сельчане - бабушки, мужики, дети - собираются возле правоохранителей в штатском, которые никого не пропускают.

- Как так? Почему нам нельзя на праздник посмотреть? Это же для нас мост открывают! - обижены местные.

Мужчины в штатском молча пожимают плечами. Слышно, как по рации говорят: всех отвести от дороги, никого не должно быть видно с трассы. Людей просят отойти в свои дворы. Заходим и беседуем с дедушкой с велосипедом - это Александр, и он уже успел испытать новый мост.

- Живу тут, а работаю на другом берегу - в деревне Озераны кочегаром школы-сада. Когда по понтону ехал на велосипеде, часа полтора уходило, а по мосту всего 20 минут - и на месте.

Кочегар Александр успел побывать на мосту до президента

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Рядом стоит тетя Галя, так ее все называют, которая родом из заречной зоны:

- Там все мои родные лежат. Но последний раз в своих Черничах на прошлую Пасху была, потому что боялась больше ездить по понтону. Сейчас жду, чтобы быстрей мост открыли.

Тетя Галя ждет открытия моста, чтобы поехать на могилы своих близких

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Того же ожидают и две подруги Ирина и Юлия. Они работают в Турове на молочном комбинате. Что только не испытали женщины из-за закрытия моста:

- Было время, что приходилось вставать в три утра, чтобы ехать на работу через Мозырь. Потом - на катерах плавать, когда понтон не работал. Страшно и холодно. А по самой переправе когда летом ездили, тоже кошмар - пыль стоит, что ничего не видно.

Ирина и Юлия уже 7 ноября отправились на работу по новому мосту

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

«СПЕЦИАЛЬНО ИЗ МОСКВЫ ПРИЕХАЛА НА МОСТ ПОСМОТРЕТЬ»

Разговор прерывают люди в штатском. Они просят людей разойтись, не скапливаться в одном дворе, чтобы не привлекать внимание.

- Да, больше трех не собираться. Пойдем в погреб прятаться, - расходясь, горько шутят люди.

Увидеть кортеж президента хотели и дети

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Все заметили вдалеке вертолет правителя, кто-то пытается снять его на видео. Ждем еще полчаса и слышим, как с моста, который примерно в километре, доносятся звуки музыки и выступления Лукашенко. Еще через какое-то время мимо пролетает кортеж и людям разрешают подойти к мосту.

Супруги-пенсионеры и их подруга благодарны президенту и правительству

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Теперь новые пролеты моста должны стоять сто лет. Но мониторинг выявил другие аварийные мосты в регионе - например, на кольцевых дорогах в Калинковичах и в Гомеле, по трассе из областного центра в Речицу. Так что тема мостов в области пока остается открытой.