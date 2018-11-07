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Валютные резервы Китая рухнули до минимума за 1,5 года

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  • 7.11.2018, 15:46
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За два месяца Китайский ЦБ потратил $31 миллиард на поддержку юаня.

Китай продолжает с нарастающей скоростью терять золотовалютные резервы на фоне падения юаня и оттока капитала, пишет finanz.ru.

За октябрь Народный банк КНР лишился 33,93 млрд долларов - рекордной с начала года суммы. Общий объем ЗВР в его распоряжении сократился до 3,053 трлн долларов - минимального уровня с апреля 2017 года, сообщает Reuters со ссылкой на статистику регулятора.

Сокращение резервов лишь наполовину объясняется переоценкой активов, в которые они вложены, пишут аналитики Capital Economics: за месяц доллар подорожал на 2,1% к корзине из 6 ключевых мировых валют, что принесло НБК примерно 20 млрд долларов убытка.

Оставшиеся 14 млрд долларов ЦБ Китая, по всей вероятности, продал на рынке, поддерживая юань, курс которого упал до 10-летнего минимума на фоне торговой войны с США, отмечает Capital Economics.

В сентябре объем интервеций был выше - 17 млрд долларов.

Сокращение резервов - это обратная сторона оттока капитала, констатирует экономист ING Ирис Панг. Тем не менее о панике говорить пока рано, подчеркивает он: в 2015-м году, на фоне обвала юаня НБК терял резервы со скоростью 100 млрд долларов в месяц.

Китай увеличит продажи валюты из ЗВР, если курс юаня пробьет психологическую отметку в 7 юаней за доллар, сообщили Reuters источники в Пекине.

Народный банк "в нужное время" задействует резервы для стабилизации обменного курса юаня, сообщил в конце октября глава департамента анализа и статистики центробанка Шэн Сунчэн.

"Стимулирование экспорта посредством девальвации валюты принесет больше ущерба, чем пользы, поскольку девальвация позволит только в краткосрочной перспективе получить преимущество в цене, но помешает модернизации предприятий, их росту и развитию", - подчеркнул Сунчэн.

Если торговый спор с США урегулировать не получится, максимум, чего может добиться китайский ЦБ, - это замедлить падение юаня, говорит Панг: отметка 7 юаней за доллар будет пройдена до конца года, а в следующем году курс выйдет на уровень 7,3.

Пока минимальный уровень для китайской валюты был зафиксирован 31 октября - 6,9757 юаней за доллар.


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