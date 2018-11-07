Слонимчанин: Целые поколения воспитаны на тотальной лжи 1 7.11.2018, 17:11

Какой-то прямо-таки вселенский обман.

Четвертый класс начальной школы, детские воспоминания, учебник «Родная речь»... Почему-то из всего мне запомнились только две вещи: стихи Некрасова про дедушку Мазая и рассказ «Ленин на охоте».

Красивые цветные иллюстрации будоражили детское воображение. Вот на заснеженной лесной полянке стоит улыбающийся Ильич, в длинном пальто, валенках и зимней шапке. Ружье висит на плече, а рядом пробегает рыжая пушистая лисичка... Пожалел Ленин красавицу, не стал стрелять, чем вызвал недоумение охотника-егеря, пишет «Газета Слонiмская».

Как я любил его за это, нашего дорогого Владимира Ильича, его и еще дедушку Мазая, спасавшего мокрых, продрогших зайчиков во время наводнения… Где-то уже в старших классах мы лазили по макулатурной свалке альбертинской бумажной фабрики, и мне там попалась в руки книга «Молодые годы Ленина. Переписка с родными и близкими». Прочитана она была уже позднее, в годы моего студенчества. Тогда показались особенно интересными письма Надежды Константиновны Крупской из сибирской ссылки.

Как примерная невестка, она подробно описывала своей свекрови их повседневную жизнь: как здоровье Володи, чем питаются, какая погода, чем занимаются… Жаловалась на однообразный рацион питания, например: «покупали барана, которого ели целую неделю, потом свинью — опять надо было давиться свининой несколько дней подряд и т.д. А тут как-то подвернулось какое-то разнообразие.

Весной сильно разлилась река, затопив приречные луга и перелески. Володя с одним ссыльным поехал на охоту. На полузатопленном острове скопилось много зайцев, так они целую лодку их настреляли…».

В годы горбачевской оттепели, когда на время приоткрыли архивы и начали издавать запрещенное ранее, напечатали у нас мемуары Льва Троцкого «Моя жизнь». Лев Давыдович издал свою книжку за границей. Он успел написать ее до того, как товарищ Меркадер, подосланный товарищем Джугашвили, проломил ему голову ледорубом, за что, заочно, получил высокое звание Героя Советского Союза.

На странице 484 мемуаров Троцкого можно прочитать: «Ленин был страстный охотник, но на охоте сильно горячился, несмотря на большую выдержку в серьезных делах. Помню, как с каким прямо-таки отчаянием, в сознании чего-то навсегда непоправимого, жаловался он мне, как промахнулся на облаве по лисице в двадцати пяти шагах…»

Прошлой осенью на чердаке у своих родственников нашел я наш старый школьный учебник по советской истории. Медленно пролистал его и… пришел к следующему выводу: трудно там встретить страницу, где не было бы фальсификации, откровенной лжи, полуправды, искажений, замалчивания известных всему цивилизованному миру фактов…

Какой-то прямо-таки вселенский обман! Целые поколения воспитаны на тотальной лжи. Сколько времени мы еще будем расхлебывать последствия этой «мудрой» политики — одному богу известно.