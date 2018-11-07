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Андрей Пионтковский: Россию могут отключить от SWIFT

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  • 7.11.2018, 21:52
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Уже в ноябре мы должны увидеть, насколько серьезными будут новые ограничения против РФ.

Серьезность новых санкций США против России, прежде всего, зависит от позиции Белого дома и американского президента Дональда Трампа, заявил в комментарии изданию "Гордон" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Госдеп формально ответил Конгрессу, что Россия в течение отведенных 90 дней не выполнила обязательства, которые должна была. А значит, будет второй этап санкций за использование химического оружия. Эти меры достаточно серьезные, однако размытые. К примеру, понижение статуса дипломатических отношений. Это может означать как разрыв дипотношений, так и высылку из Америки дипломатов. Далее – ограничение финансового взаимодействия с российскими банками. Тут тоже может быть как отключение России от SWIFT, так и какие-то более мягкие санкции. Все в руках президентской администрации США. И во многом тут важны результаты промежуточных выборов в США. Демократы взяли Палату представителей, занимающуюся расследованиями. А значит, жизнь Трампа станет тяжелее. Ему придется отвечать на все запросы. В частности, по тем же налоговым декларациям", – сказал Пионтковский.

По его словам, к заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что в случае введения США новых антироссийских санкций "ничего критичного не произойдет", нельзя относиться серьезно.

"Трампу станет сложнее проявлять более мягкое отношение к России. Уже в ноябре мы должны увидеть, насколько серьезными будут новые ограничения против РФ. К заявлениям Медведева о санкциях США нельзя относиться серьезно. "Айфончику" мало не покажется. Вообще многое зависит от позиции Белого дома. А там же не только Трамп – есть много людей, которые жестко относятся к путинской России. Помимо этого, есть [специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт] Волкер. Он зачастую защищает интересы Украины лучше, чем сами украинские политики. И важно, что Волкер называет вещи своими именами. Если оккупация – значит, оккупация", – резюмировал Пионтковский.

8 августа 2018 года США анонсировали новые санкции против России за использование химического оружия при покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании. Конкретный список санкционных мер власти США пока не опубликовали, но ограничения вводятся на основании американского закона о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года. Этот документ предусматривает, что Вашингтон должен прекратить оказывать гуманитарную и финансовую помощь, запретить продажу вооружения и экспорт связанных с нацбезопасностью технологий стране, которая применила химическое оружие.

The Washington Post писала, что под запретом окажется экспорт в Россию почти всей технологической продукции из США. Исключение может составить оборудование, необходимое для безопасных пассажирских авиаперевозок и работы Международной космической станции. The New York Times утверждает, что американские компании не смогут продавать в Россию газовые турбины, электронное и испытательное оборудование.

В Государственном департаменте США сообщали, что до 6 ноября должны предоставить Конгрессу доклад об исполнении Россией требований в сфере химического и биологического оружия, после чего начнутся консультации по поводу нового пакета санкций, которые не имеют временных рамок.


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