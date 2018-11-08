Виталий Рымашевский встретился с Ангелой Меркель 8.11.2018, 12:03

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Сопредседатель БХД провел ряд встреч в рамках конгресса Европейской народной партии.

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский выступил на саммите руководителей Европейской народной партии и рассказал о ситуации в Беларуси. В частности, в своем выступлении он отметил, что открытость ЕС к Беларуси очень важна сегодня, сообщает пресс-служба БХД.

"Но если говорить о том, что происходит в Беларуси после отмены санкций ЕС, мы можем сказать одно: перед нами новые формы репрессий и новая атака на свободу слова и права человека. К сожалению, белорусские власти часто воспринимают открытость ЕС как слабость. За прошлый год закрыты два независимых интернет-сайта, силовые структуры атаковали белорусские интернет-СМИ: tut.by и Belapan. До сих пор мы не видели столь масштабных репрессий против свободы средств массовой информации и интернета в Беларуси. Девять журналистов находятся под уголовным преследованием. Власти пытаются уничтожить независимые СМИ, которые наиболее эффективны в борьбе с российской пропагандой. Поэтому, когда мы говорим о защите независимых СМИ, мы также имеем в виду защиту независимости Беларуси от гибридной угрозы", - заявил он.

Также сопредседатель БХД призвал к переформатированию диалога с Беларусью с тем, чтобы поставить реформу избирательного законодательства и правоохранительной системы на первое место в повестке дня.

На саммите также обсуждались перспективы Беларуси в отношениях с ЕС и гибридная угрозы со стороны РФ, "дело БелТА", другие проблемы с нарушением прав человека.

Кроме того, Виталий Рымашевский в неформальной обстановке лично пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель о преследовании журналистов в Беларуси и христианской демократии в Европе. "Поражает ее всегдашняя искренность и открытость. Убежден, что она не останется безучастной. В семье ЕНП - партии со всей Европы. Много самых различных вызовов, у каждого региона они свои, но ЕНП - единственная политическая семья, и решать эти проблемы легче в общении и солидарности. Саммит ЕНП - то редкое время, когда за одним столом собирается руководство Европы", - отметил сопредседатель БХД.

В саммите глав ЕНП принимали участие президент ЕНП Жозеф Доль, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европарламента Антонио Таяни, президент Европейского Совета Дональд Туск, президент Кипра Никос Анастасиадис, президент Румынии Йоханнис Клаус, премьер-министры Болгарии Бойко Борисов, Австрии Себастьян Курц, Германии Ангела Меркель, Венгрии Виктор Орбан, Хорватии Андрей Пленкович, Ирландии Лео Варадкар, вице-премьеры Латвии Арвилс Ашераденс, Финляндии Петтери Орпо, Бельгии Крис Пеетерс и другие.

Напомним, что 7 ноября Конгресс ЕНП принял резолюцию по Беларуси.