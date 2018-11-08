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В Гродно милиционеры избили активистов за плакат «Долой самодержавие»

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  • 8.11.2018, 12:50
Фото: Hrodna.life

Одного забрали в изолятор, второй – в больнице.

Активисты Михаил Соляник и Александр Лаврентьев в день октябрьской революции вышли в центр Гродно с плакатом «Долой самодержавие». Они выбрали его, потому что это был один из главных лозунгов в 1917 года, передает «Белсат».

Активисты планировали выйти на площадь Ленина к митингующим, но у дома их ждали милиционеры. Правоохранители ждали их до конца мероприятия.

Уже после акции Михаил Соляник и Александр Лаврентьев вышли на площадь Ленина со своим плакатом и прошлись через центр.

На улице Советской их задержала милиция. Несмотря на то, что мужчин было двое, сотрудники милиции заявили, что они участвуют «в несанкционированном митинге». Насильно их забрали в Ленинский РОВД.

Как сообщил гродненский активист Сергей Веремеенко, сейчас Александр Лаврентьев в изоляторе временного содержания, а Николай Соляник – в больнице.

Фото: Hrodna.life

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