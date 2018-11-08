БАТЭ – «Челси»: Глеб и Азар выйдут в стартовых составах команд 1 8.11.2018, 20:02

Главные тренеры БАТЭ и «Челси» объявили составы своих команд на матч группового раунда Лиги Европы.

Главные тренеры БАТЭ и «Челси» Алексей Бага иМаурицио Сарри объявили составы своих команд на матч группового раунда Лиги Европы, передает «Трибуна».

БАТЭ: Щербицкий, Риос, Филипенко, Волков, Филипович, Драгун, Бага, Стасевич (к), Глеб, Скавыш, Сигневич.

Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Иванич, Туоминен, Поляков, Мукам.

«Челси»: Аррисабалага, Жоржиньо, Баркли, Азар, Педро, Лофтус-Чик, Жиру, Дзаппакоста, Кэхилл (к), Кристенсен, Эмерсон.

Запасные: Кабальеро, Канте, Ковачич, Хадсон-Одои, Виллиан, Аспиликуэта, Ампад.