Маурицио Сарри: Поздравляю белорусов с хорошей игрой 8.11.2018, 23:27

По словам главного тренера «Челси», БАТЭ вполне мог завершить матч вничью.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри комплиментарно для БАТЭ прокомментировал свою победу со счетом 1:0 в матче Лиги Европы, передает pressball.by.

- Какие аспекты игры "Челси" вам понравились?

- Впервую очередь результат. До перерыва я был недоволен командой. А вот стартовые 30 минут второго тайма порадовали, мы забили. Однако последняя пятнадцатиминутка опять оказалась невзрачной. Впрочем, мы все-таки выиграли. Это заслуга команды. Но надо отдать должное погоде. Из-за нее игра получилась не столь хорошей.

- Как вам действия Жиру?

- Рад, что ему удалось забить. Он важный для нас игрок.

- Насколько важны для вас оставшиеся матчи в группе Лиги Европы?

- Наша цель была выйти из группы. Теперь нам надо занять первое место. Для этого нам необходимо заработать всего одно очко.

- Что скажите об игре БАТЭ?

- Команда соперника хорошо сыграла. Во втором тайме у них было много моментов. Борисов мог вполне завершить матч вничью. Поздравляю белорусов с хорошей игрой.