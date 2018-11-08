Маурицио Сарри: Поздравляю белорусов с хорошей игрой
- 8.11.2018, 23:27
По словам главного тренера «Челси», БАТЭ вполне мог завершить матч вничью.
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри комплиментарно для БАТЭ прокомментировал свою победу со счетом 1:0 в матче Лиги Европы, передает pressball.by.
- Какие аспекты игры "Челси" вам понравились?
- Впервую очередь результат. До перерыва я был недоволен командой. А вот стартовые 30 минут второго тайма порадовали, мы забили. Однако последняя пятнадцатиминутка опять оказалась невзрачной. Впрочем, мы все-таки выиграли. Это заслуга команды. Но надо отдать должное погоде. Из-за нее игра получилась не столь хорошей.
- Как вам действия Жиру?
- Рад, что ему удалось забить. Он важный для нас игрок.
- Насколько важны для вас оставшиеся матчи в группе Лиги Европы?
- Наша цель была выйти из группы. Теперь нам надо занять первое место. Для этого нам необходимо заработать всего одно очко.
- Что скажите об игре БАТЭ?
- Команда соперника хорошо сыграла. Во втором тайме у них было много моментов. Борисов мог вполне завершить матч вничью. Поздравляю белорусов с хорошей игрой.