Лига Европы: БАТЭ - «Челси» - 0:1 6 8.11.2018, 22:54

БАТЭ на переполненной «Борисов-Арене» уступил лондонскому «Челси».

В четверг, 8 ноября, борисовский БАТЭ на домашней арене в матче группового этапа Лиги Европы уступил лондонскому "Челси" со счетом 0:1, передает pressball.by.

Лига Европы, группа "L"

БАТЭ — ЧЕЛСИ — 0:1

БАТЭ: Щербицкий — Риос, Волков, Филипенко, Филипович — Бага, Драгун, Глеб (Березкин, 81) — Скавыш (Мукам, 76), Сигневич (Туоминен, 72), Стасевич (к).

Запасные: Чичкан, Яблонский, Иванич, Поляков.

ЧЕЛСИ: Кепа Аррисабалага — Дзаппакоста, Кристенсен, Кэхилл (к), Эмерсон Палмиери — Баркли, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич, 64) — Педро Родригес, Жиру, Азар (Виллиан, 62).

Запасные: Кабальеро, Канте, Хадсон-Одои, Аспиликуэта, Ампаду.

ГОЛ: 0:1 — Жиру (50).

ГРУППА "L": Челси — 12 очков (4 матча), Види — 6 (4), ПАОК — 3 (4), БАТЭ — 3 (4).