В Минске проходит апелляционный процесс по «делу профсоюзов» 3 9.11.2018, 10:29

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(обновляется) Поддержать лидеров независимого профсоюза пришли более 150 человек.

Рассмотрение апелляционных жалоб лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика началось в пятницу 9 ноября в 10.00 в Минском городском суде (ул. Дунина-Марцинкевича, 1, ст.м. «Спортивная»), сообщает сайт ПЦ «Весна».

За полчаса до начала судебного заседания возле здания суда начали собираться представители СМИ, правозащитники, активисты и просто неравнодушные граждане.

В суде председательствует судья Орлова. Обвинение представляет прокурор Герасимович. В зале около 100 человек. Среди них: координаторы гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель и Максим Винярский, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков, общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик, общественный активист Валерий Щукин, правовой инспектор профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко, правозащитники Алесь Беляцкий, Дмитрий Соловьев, Валентин Стефанович, Василий Завадский. Также присутствуют представители посольств США, Великобритании, Литвы, Чехии.

«Зал забит, более 50 человек не смогли попасть в суд и остались на улице», - сообщает телеграм-канал «Баста».

Игорь Комлик заявил: «Я уже говорил, что не доверяю судьям, но вас я заменить не могу».

Люди требуют допуска всех желающих в зал суда. Леонид Судаленко: «Нас лишили нашего конституционного права!»

«Милиция пыталась отнять флаг профсоюза РЭП», - сообщает Максим Винярский.

Объявлен перерыв на 40 минут.

Лидеры РЭП обжалуют приговор от 24 августа 2018 г., которым их признали «виновными в уклонении от уплаты налогов в крупном размере». Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет. В жалобе лидеры профсоюза требуют прекратить это уголовное дело.

Если Мингорсуд оставит в силе приговор, то Федынич и Комлик будут осуждены и поражены в правах на ближайшие четыре года.

С заявлениями о необходимости отмены обвинительного приговора Федыничу и Комлику выступают многочисленные международные организации. Такого же мнения придерживается и правозащитное сообщество Беларуси, и также призывает власти пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика.

Обсерватория по защите правозащитников считает, что данные действия властей нарушают международные обязательства Беларуси в области прав человека и свою собственную Конституцию, и поэтому обвинительный приговор должен быть отменен в результате апелляции.

Международная правозащитная организация Front Line Defenders считает, чтопреследование профсоюзных лидеров связано исключительно с их мирной и законной работой в области защиты прав человека. Поэтому власти Беларуси должны немедленно отменить приговоры против руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и полностью восстановить их свободу.

С требованием отменить наказание лидерам независимого профсоюза РЭП обратились к президенту Беларуси Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов (МКП).