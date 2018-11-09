Евгений Афнагель: Силовики и судьи нервничали на процессе по «делу профсоюзов» 9.11.2018, 16:24

Евгений Афнагель

Фото: «Белсат»

Режим боится солидарности, смелости и настойчивости.

Минский городской суд рассмотрел сегодня апелляционную жалобу лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Судебная коллегия по уголовным делам под председательством Сергея Хрипача постановила оставить незаконный приговор по «делу профсоюзов» в силе.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгению Афнагелю, который присутствовал в суде:

- На суд к Геннадию Федыничу и Игорю Комлику пришло очень много людей - около 150 человек из разных организаций. Среди них активисты независимого профсоюза РЭП, гражданской кампании «Европейская Беларусь», Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада), правозащитники и другие. Не все люди смогли попасть в зал. Около 50 человек были вынуждены ждать результата процесса перед дверьми суда.

Было видно, что такое количество людей очень напрягает судей, прокурорских работников, сотрудников суда, силовиков, потому что возле здания суда присутствовало милицейское начальство. Причем, среди них были руководители РОВД соседних районов, что достаточно необычно.

В общем, работники суда заметно нервничали. Например, был небольшой конфликт, когда активистка профсоюза РЭП Галина Смирнова достала флаг профсоюза. На нее сразу же резко набросились милиционеры, пытались отобрать флаг, но собравшиеся люди не дали этого сделать.

Отмечу, что сотрудники милиции очень нервно реагировали на фото и видеосъемку. Видно, что самая опасная вещь для режима, которую мы можем ему противопоставить - это солидарность. Сегодняшний суд показал, что конкретные представители властей: судьи, силовики, бояться именно этой солидарности.

Профсоюз РЭП был одной из движущих сил на равне с другими во время протестов «тунеядцев» в 2017 году. Активисты профсоюза все время оказывают помощь людям, особенно в регионах, которые сталкиваются с беспределом властей.

Геннадий Федынич сегодня на суде выступил с замечательной речью. Он сорвал аплодисменты, которые продолжались в течение нескольких минут. В этой речи он откровенно рассказал, чем считает сегодняшнее судилище и власти. Режим этого очень боится.

Заранее было понятно, что власти не откажутся от давления на лидеров профсоюза и не изменят свое решение. Было понятно, что задача всего этого сфальсифицированного дела - просто изолировать лидеров профсоюза накануне возможных протестов либо каких-то других важных политический кампаний в стране.

Подчеркну, то сегодняшний процесс очень четко показал, что самое главное, чего боится режим - это наша солидарность, взаимопомощь, смелость и настойчивость.

Было видно, что в суде не ожидали такого количества людей. Эта массовость заставила судей и силовиков нервничать. Поэтому, если мы будем продолжать и дальше защищать своих, не отступать, демонстрировать свою солидарность, то режиму просто нечего будет противопоставить.