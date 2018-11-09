В Слониме несколько экипажей ГАИ преследовали 18-летнего водителя на «Мазде» 8 9.11.2018, 18:10

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На него составили шесть протоколов.

На 18-летнего слонимчанина составили шесть протоколов за нарушения ПДД. Для этого сотрудникам ГАИ пришлось погоняться за нарушителем.

Как стало известно «Газеце Слонімскай», парня, учащего колледжа, преследовали от заправочной станции, расположенной по улице Брестской. Он не подчинился многократным требованиям сотрудников ГАИ остановиться, а, напротив, стал скрываться от погони.

Задержали молодого человека во дворах по улице Брестской на стоянке возле дома №109. Он не справился с управлением и повредил два припаркованных авто, одно из которых принадлежит сотруднику РОВД.

При проверке документов сотрудники Госавтоинспекции обнаружили, что ни страховки на авто, ни техосмотра у слонимчанина нет. К тому же оказалось, что у горе-водителя нет и прав, и он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь любителю приключений придётся ответить за все правонарушения.