Выбросы свинца с завода под Брестом могут затронуть польский Тересполь 9.11.2018, 20:06

Выбросы свинца от этого завода будут разлетаться на расстояние в 20-30 километров.

Брестская инициативная группа противников строительства аккумуляторного завода «АйПавуэр» распространила очередную инфографику, передает «Радыё Свабода».

По ее словам, выбросы свинца от этого производства будут разлетаться на расстояние в 20-30 километров и затронуть польский Тересполь.

Говорит представитель инициативной группы Татьяна Фесикова:

- Мы снова пытаемся обратить внимание на нестыковки, нарушения и бездействие. Мы не опускаем руки и пытаемся достучаться от сердца и разума тех людей, от чьих решений зависит будущее этого злосчастного завода и наше с вами будущее.

Инфографику с картой, на которой обозначен радиус распространения свинцовых выбросов, можно скачать с facebook-группы под названием «Брест против строительства завода свинцовых АКБ». Также они доступны и на официальном сайте противников строительства.