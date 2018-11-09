Семьи погибших в катастрофе MH17 написали Трампу письмо 1 9.11.2018, 20:39

Родственники погибших в катастрофе MH17 просят Трампа убедить Путина пойти на «искупление».

Рабочая группа, объединяющая семьи жертв трагедии малайзийского Боинга, обратились к президенту США Дональду Трампу накануне его встречи с главой России на саммите G20 в Буэнос-Айресе в ноябре. Копия письма имеется в редакции «Новой газеты».

Родственники погибших просят Трампа убедить Владимира Путина обнародовать детальную информацию об обстоятельствах гибели пассажирского лайнера в небе над Донбассом, отмечая, что «никогда не бывает поздно заняться искуплением».

Напомним, что официальное расследование катастрофы, ведущееся более 4 лет, пришло к выводу о том, что ракета комплекса БУК, которая в июле 2014 года сбила МН17 с 298 пассажирами на борту, имела российское происхождение. Официальная российская сторона отрицает причастность своих структур к трагедии, заявляя, что Боинг был сбит украинскими военными из села Зарощенское.

В письме Трампу родственники назвали позицию Москвы «очевидной попыткой сокрыть [правду] о случившемся» и провели параллель с поведением Эр-Рияда в ответ на обвинения в адрес саудовских структур в убийстве журналиста Джамала Хашогги: «Недавно вы назвали убийство господина Джамала Хашоги "одним из худших сокрытий в истории сокрытий". Признавая, что мы не знаем всех фактов, нам кажется, что вы правы. И точно также мы можем говорить об убийстве 298 человек на борту MH17, которое находится в одной категории [с убийством Хашогги]».

«Президент Путин много трудится, чтобы восстановить уважение к российскому народу и самому войти в историю в качестве великого государственного деятеля. Если он действительно им является, то ему необходимо понимать, что сокрытие [правды], столь очевидное в серьезных преступлениях, как атака на MH17, работает против достижения его цели», — пишут родственники погибших.