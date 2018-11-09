Найдите 15 отличий в лабиринтах Каменной Горки 9.11.2018, 23:33

Результатами делитесь в комментариях.

Перед вами два совершенно разных двора в Каменной Горке. В чем-то они похожи, но все же имеют свой неповторимый шарм, душу и атмосферу, пишет «Онлайнер».

Кто-то говорит, что все минские «спальники» — на одно лицо, а не заблудиться в бетонных лабиринтах могут только настоящие профессионалы.

Мы же уверены: разница между ними настолько очевидна, что справиться может даже ребенок.

Предлагаем доказать или опровергнуть нашу теорию и найти все 15 отличий, изображенных на двух картинках. Своими результатами, как всегда, делимся в комментариях.