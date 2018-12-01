База «тунеядцев»: держи карман шире 21 1.12.2018, 9:32

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Чиновникам нужно объявить тотальный бойкот.

С 1 декабря в Беларуси начала действовать база данных «тунеядцев». В нее, согласно декрету Лукашенко №1, попали белорусы, которым, с 2019 года придется полностью оплачивать коммунальные услуги.

Любому белорусу, чтобы узнать, «тунеядец» он или нет, надо прийти в «одно окно» и дать свои паспортные данные в обмен на пароль. Либо заплатить 61 рубль за электронную подпись – и тоже получить доступ к базе.

Что делать в этой новой ситуации гражданам страны? На вопросы Charter97.org отвечает общественная активистка из Витебска, координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяна Северинец.

- Как вы прокомментируете тот факт, что с сегодняшнего дня каждый белорус может обнаружить себя в базе «тунеядцев»?

- Знаете, рано или поздно такой день «Х» должен был наступить. Ведь мы живем в своего рода политическом Зазеркалье, где все перевернуто вверх ногами. Не удивлюсь, что когда-нибудь, в день вступления в силу очередного декрета Лукашенко, я выгляну в окно и увижу, что деревья растут корнями вверх. Декрет о «тунеядцах» делает из Беларуси такое вот Зазеркалье.

Лукашенко, наверное, считает нормой ходить на голове и эту логику применяет в отношении экономики и всего общества. Вместо того, чтобы создавать условия для профессионального развития людей и давать им рабочие места, их, во-первых, вынуждают уезжать из страны. Во-вторых, тех, кто не смог уехать, берут здесь в заложники. Вот с такой целью и создавалась база «тунеядцев». Властям просто нужен был удобный, находящийся под рукой, список заложников.

- Какой может быть реакция человека, нашедшего себя в «черном списке» не занятых в экономике?

- Думаю, что для людей, которые туда попали, это станет шоком. Тем более, что в отличие от 2017 года, теперь многих не предупредили «письмами счастья», они приходили только жителям в отдельных городах.

А потом власти будут стыдливо констатировать, что в Беларуси растет количество выезжающих за рубеж и суицидов.

Не побоюсь этого сказать, но к власти в стране пришли настоящие варвары. Они работают рука об руку с самыми одиозными представителями «русского мира». Те утверждают, что нет такой нации, как белорусы, а наши помогают их тезисам, проводя замаскированный геноцид белорусского народа. В том числе и с помощью комплекса мер, предусмотренных декретом о «тунеядцах».

Руководство страны за 25 лет показало себя настолько бездарным, что в их действиях уже ничего не удивляет. Но по поводу базы «тунеядцев» хочется отдельно сказать: вам жирная «двойка».

Презрение народа трудно смыть. Не поможет здесь даже медаль, врученная недавно автору. Хотя, конечно, у него более широкий круг авторов. В том числе и тот человек, который недавно заявил, что для белорусов не должно быть альтернативы. Конечно, какая может быть альтернатива, если для «прикорытников» - все, а для остальных – повышенная коммуналка. И это, возможно, не последнее, что ждет несчастных, попавших в базу «тунеядцев».

- Чиновники в исполкомах будут иметь неограниченный доступ к этой базе. К чему это может привести?

- Очень хотелось бы знать, кто конкретно имеет отношение к созданию базы «тунеядцев». Ведь это очень широкий круг лиц – чиновники разного ранга, госслужащие из регионов, администрация школ и так далее. И теперь все они вторгаются в нашу частную жизнь и претендуют на нашу личную информацию.

Это тоже самое, как если чиновник подойдет к любому на улице и скажет: открой-ка, любезный, шире карман, я хочу знать, что ты там от меня еще спрятал.

Сегодня, первого декабря, государство перешло вот эту черту, которая отделяет обычное любопытство от уличного грабежа.

Я просто жду, что те люди, над которыми так открыто издеваются, отправят всех этих любознательных туда, где им следует находиться.

Надеюсь, что никто не будет никуда ходить, ничего платить, и просто не пускать чиновников на свой порог.

- Что бы вы посоветовали белорусам делать для отмены декрета о «тунеядцах» и созданной ради него базы данных?

- Сопротивление. Тотальный бойкот. Бойкотировать всех – начиная от Лукашенко с его постановлениями и заканчивая теми, кто в «одном окне» будет выдавать справки о «тунеядстве». Всем этим учреждениям – полный бойкот. Давайте покажем им большую-большую фигу.

- А как конкретно это можно сделать?

- Пойти всем к и исполкомам и другим «гнездовьям чиновников» и сказать… Нет, даже не сказать, а сделать. Причем не всем отдельно, в регионах, а вместе. Собраться всем в Минске…

- И?

- И начать менять эту власть. Ее надо менять. Дальше уже – просто невозможно. Если выйдет две, пять и даже 10 тысяч – ничего не произойдет. А вот если выйдет 100 тысяч и более – тогда уже совсем другое дело.

Я и мои дети всегда были в рядах протестующих. Мы всегда чувствовали себя хозяевами на своей земле. И когда люди выйдут против нового декрета о «тунеядцах», я снова буду с ними.