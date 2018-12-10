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РФ перебрасывает в Венесуэлу стратегические бомбардировщики

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  • 10.12.2018, 21:43
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Россия начала переброску в Венесуэлу стратегических бомбардировщиков Ту-160, способных нести ядерное оружие.

Об этом The Washington Free Beacon сообщили военные источники, знакомые с информацией Минобороны США, передает finanz.ru.

Это будет уже седьмая за последние три месяца «вылазка» стратегической авиации РФ - частота полетов увеличивается, и это воспринимается в США как провокация, говорит Марк Шнайдер, бывший чиновник Пентагона, ответственный за российское направление.

В конце октября Ту-160, на модернизацию которых Россия выделит 2,8 млрд долларов, были замечены у границ Норвегии, а на их перехват были направлены британские и норвежские истребители.

В августе же был зафиксирован их полет через Северный полюс, что «очень необычно» и говорит о том, что потенциальной целью учебных полетов рассматриваются именно США, полагает Шнайдер.

Пентагон будет внимательно следить за полетами российских Ту-160, которые способны наносить удары с применением крылатых ракет по целям на территории США, отмечают источники Free Beacon.

Решение о переброске стратегической авиации в Венесуэлу было принято после того, как на прошлой неделе в Москве побывал диктатор страны Николас Мадуро.

По итогам переговоров Владимир Путин поблагодарил его за «усилия» в строительстве «многополярного мира» и, по словам Мадуро, пообещал 6 млрд долларов инветистиций в венесуэльскую экономику, которая более года находится в состоянии дефолта по внешнему долгу и переживает инфляцию в 1 000 000%.

Переброска бомбардировщиков - самых тяжелых боевых самолетов в мире - началась в понедельник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиамониторинговые ресурсы.

Российские ракетоносцы были зафиксированы над Атлантикой к северо-западу от Шотландии: это два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ - борт RF-94100, несущий имя "Николай Кузнецов", и RF-94108 - "Владимир Судец".

В понедельник утром в Венесуэлу уже прилетели Ан-124 "Руслан" и Ил-62 ВКС России.

Последний раз Россия перебрасывала стратегические бомбардировщики в Венесуэлу в сентябре 2008 года на фоне войны с Грузией. Тогда они провели учения над международными водами вблизи побережья страны.

Практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны, заявил на прошлой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.


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