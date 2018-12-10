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Китай согласился закупать американский газ ради сделки с Трампом

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  • 10.12.2018, 21:57
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Такой сценарий окончания торговой войны Трамп и Си обсудили на G20.

США и Китай обсуждают сценарий торговой сделки, которая позволит покончить с торговой войной, в результате которой под пошлинами оказался китайский экспорт в Штаты на 200 млрд долларов, или 4,3% от мировой торговли, передает finanz.ru.

На переговорах с Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине китайская делегация во главе с Си Цзиньпином согласилась увеличить закупки в США соевых бобов, снизить пошлины на американские автомобили, а также закупить крупные партий сжиженного природного газа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов в Штатах и КНР.

По их словам, о новых газовых сделках Пекин, согласно договоренностям, должен объявить в ближайшие несколько недель.

Стороны пришли к взаимопониманию о том, что такие шаги ускорят и облегчат процесс переговоров, отмечают источники WSJ.

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу в воскресенье в интервью телеканалу Fox News отметил, что из Пекина звучат «некоторые очень позитивные и обнадеживающие заявления».

Он упомянул работу верховного суда и 35 агентств КНР «над новым законодательством, призванным разобраться с проблемой хищения IP-адресов».

По данным The Hill, переговоры о том, чтобы «существенно увеличить» поставки в КНР американского газа, идут с мая.

Китай уже является крупнейшим покупателем американского газа в Азии - на него приходится треть всех поставок СПГ на экспорт, объем которых в прошлом году увеличился в 3,6 раза, до 19,7 млрд кубометров.

По итогам 2017-го, поставки вырастут в 1,5 раза - до 31 млрд кубометров, а в следующем году должны удвоиться (до 60,5 млрд кубов): к трем действующим СПГ-терминалам на побережье Мексиканского залива добавятся еще три, для которых Вашингтон активно ищет покупателей.

По данным Bloomberg, договоренность о поставках в КНР американского СПГ была достигнута на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа еще в апреле прошлого года. Спустя месяц Минторг США объявил о подписании двустороннего торгового соглашения, которое расширит доступ американским энергокомпаниям на китайский рынок.

Тогда же Cheniere Energy - пионер американского СПГ-экспорта, отправившая в прошлом году пять танкеров в Китай, - объявила, что готовит долгосрочный контракт с КНР.


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