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В Беларуси активистов подвергли «карательной медицине»

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  • 11.12.2018, 22:17
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Активистов принудительно помещают в психиатрические больницы.

Задержания, штрафы и аресты – не единственные методы воздействия на граждан, открыто выражающих свое недовольство властями. Оказывают давление на активистов и через так называемую карательную медицину – принудительно помещают в психиатрические больницы. Так доказать незаконность своего содержания в психбольнице сейчас пытается гомельский активист Геннадий Подольницкий, передает «Белсат».

Основанием обратиться в суд на действия милиционеров и медиков для Геннадия Подольницкого стало размещение его в этом году в августе в Гомельскую областную психиатрическую больницу. Поддержать общественного активиста пришли его соратники. Только вот заседание объявили закрытым.

«Меня все знают, понимаете? Вы знаете. Мои люди. Я когда-нибудь себя вел неадекватно? А? Как они выражаются», – говорит Геннадий Подольницкий, руководитель общественной инициативы «Самопомощь».

Шокирующей неожиданностью стала и другая информация, которую Подольницкий услышал на закрытом заседании: мол, он стоит на психиатрическом учете с 2002-го года. Тем не менее с того времени активисту не запрещали пользоваться собственным автомобилем.

«Подольницкий – это пострадавшая сторона. Его здоровье было задето. Он не заявлял ходатайства о закрытом заседании. Здесь просто вопрос психиатрии у милиции возник, и тут скользкий вопрос, который суд не хотел выносить на публичное обозрение», – комментирует Алесь Евсеенко, правозащитник.

Геннадий Подольницкий связывает свое помещение в психиатрическую больницу с планами лично передать жалобы и обращения людей главе государства, который должен был в то время приехать в Гомель. Такая судьба постигла и брестскую активистку Наталью Папкову, когда она стала принимать участие в акциях протестов против Декрета номер три. Сначала в Минске, а после – организовывать марши нетунеядцев в Бресте. Наталья Попкова, общественная активистка, рассказывает:

«Просто похитили из дома, когда я выходила из подъезда. Никому не сообщили, ни сестре, ни матери, куда меня везут, и даже мне не сообщили, куда меня везут и зачем. А позже оказалось, что по санкции прокурора города меня поместили в психиатрическую больницу».

Там женщину продержали три дня, в течение которых не допускали к ней адвокатов и правозащитников. Хотя по результатам психиатрической экспертизы женщину признали здоровой. О практике таких мер в отношении нежелательных для властей лиц рассказывают и правозащитники. В том же Гомеле помимо Подольницкого ранее на психиатрическое лечение направляли пенсионера Виктора Курлукова, попытки применяли и в отношении депутата Капличского сельсовета Розы Стрельченко. И это только известные случаи.

«Знаете, почему боятся к нам обращаться? В связи с тем, что это закрытая структура, чтобы не было потом от врачей дополнительных лекарств или жестких ограничений в чем-либо», – объясняет Олег Волчек, руководитель организации «Правовая помощь населению».

Из-за жалоб определенное давление использовали и в отношении Подольницкого. Активист болеет астмой, сахарным диабетом и имеет проблемы с сердцем, однако в заведении ему не оказывали необходимой медицинской помощи. Продолжение рассмотрения его дела продолжится 18-го декабря.


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