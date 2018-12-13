Лучший лес на вывоз, а для народа – с короедом 5 Виктор Горбачев

13.12.2018, 12:06

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Виктор Горбачев

Баллада о елочке.

Ну вот, новый год вот-вот. И каждый желает быть с елочкой. Кто покупает, кто в лесу "добывает". Не буду спорить правильно или нет, когда человек в лесу вырубает елочку себе для наряда дома. Не в этом дело. Раньше без проблем вся страна отмечала со свежими елочками. И ничего - жили и не тужили. А нынче идет охота. За каждым. И не только за каждым вашим постом в сети, где пишите не так как власть желает, а и походом в лес. Вышли с елочкой? Получите и распишитесь. По полной программе. Столько и не зарабатываете. А то, что вся страна на вывоз (вырубается лес и вывозится лучшее и народное) - на это глаза закрываются. Ибо. Ибо пополняются "закрома" хозяев этой страны.

Понимаете?

За елочку - чуть ли не в тюрьму. Так как, это не ваше и надо платить за каждый вздох и веточку.

А за всю страну на вывоз - на пожизненный трон и памятник! Полные карманы бабла и праздник каждый день. Без последствий для себя.

Так что, берегите себя. Если вы не в кресле, а так, живете с разрешения и мимо пробегали.

А у вас в районе тоже лес рубят и щепки летят? А у вас в районе, тоже пилорам до фени? А у вас в районе тоже лучший лес на вывоз, а для народа - с короедом? А у вас в районе тоже все под откос в лесах? Ну, тогда я знаю, в какой стране вы живете. В стране - для жизни.

Точка.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»