Как Ягайло готовил победу над Орденом 13.12.2018, 15:27

Наши предки стояли к истоков создания самого сильного государства средневековой Европы.

В 1370 г. в Польше наметился династический кризис: умер последний король из династии Пястов Казимир III. Он не оставил прямых наследников. Польская шляхта одобрила кандидатуру племянника Казимира - венгерского короля Людовика, пишет «Литвин».

Сразу же после коронации в Кракове Людовик уехал, оставив вместо себя наместницей мать Елизавету. Она не устраивала польскую верхушку. В 1375 г. вспыхнул бунт, вынудивший Елизавету бежать. Людовик подавил мятеж и передал управление Польшей Владиславу Опольскому.

Людовик умер в 1382 г. Поляки обратились к вдове короля с просьбой передать польский престол младшей дочери Людовика - Ядвиге. Их просьба была удовлетворена: двенадцатилетняя королева стала родоначальницей династии Ягеллонов.

Однако после коронации Ядвиги династическая проблема встала еще острее. Девочка была обручена с герцогом Вильгельмом. В результате этого брака Польша могла быть присоединена к владениям Священной Римской империи.

Круг возможных женихов Ядвиги был небольшим. Кроме Вильгельма рассматривались кандидатуры короля Чехии Сигизмунда, обедневшего польского князя Земовита Мазовецкого и Ягайло.

Ягайло пользовался недоброй славой, но польскую шляхту привлекали обширность его земель и возможность прекращения опустошительных литвинских набегов на Польшу. По сути польская верхушка вынашивала замыслы использовать силу Великого княжества Литовского в борьбе против крестоносцев, а в дальнейшем присоединить территории княжества к Польше.

Ягайле было сделано официальное предложение, которым тот не замедлил воспользоваться. Его главным конкурентом стал Владислав Опатовский. Он уже был женат, но активно включился в борьбу за руку Ядвиги и польский престол.

Ягайло во главе большого войска вторгся на территорию Польши, разорил земли Владислава и приблизился к Кракову. Его послы давали очень заманчивые обещания: возмещение всех убытков, безвозмездное возвращение пленных, присоединение Великого княжества Литовского к Польше. В результате в 1385 г. на Краковском сейме Ягайло был избран новым польским королем. Через год состоялось венчание Ядвиги и Ягайло, получившего при коронации и переходе в католичество имя Владислава II.

Ряд историков объясняет решение Ягайлы его чрезмерным властолюбием, которое одержало верх над интересами своего народа. Вряд ли это мнение справедливо отражает сложную политическую ситуацию.

Неудержимую тягу Ягайло к власти опровергают последующие события. В 1402 г. он не принял предложение принять венгерскую корону, в 1420 г. отказал в аналогичной просьбе чехам.

Ягайло четко оценивал расстановку сил. На востоке ему противостояла набиравшая силу Московская Русь и все еще могущественная Орда, на западе - Тевтонский орден. Династический кризис мог толкнуть Польшу к присоединению к Священной Римской империи и объединению с крестоносцами. В этих условиях принятие польской короны означало обретение надежного союзника и укрепление общих границ. Объединенные польские и литовские силы могли успешно противостоять любой внешней угрозе.

В 1385 г. Ягайло и часть польской шляхты подписали Кревскую унию, по которой великий князь литовский за корону давал очень широкие обещания, воспринятые литвинами, как предательские. На самом деле Ягайло не стремился точно соблюдать все уступки.

Он положил начало процессу обращения литвинов в католичество, но в то же время защищал православное население. В ответ на обвинения в измене Ягайло отвечал, что хотел "...земли Литовские... сохранить и о постоянной для них пользе позаботиться". Видя главную угрозу для двух народов в крестоносцах, Ягайло приложил немало сил для сокрушения Тевтонского ордена.