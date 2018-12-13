За деньгами Абрамовича пришли из Кремля 4 13.12.2018, 19:42

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Роман Абрамович

Фото: PAP/EPA/Andy Rain

Миллиардеру велели строить ВСМ Москва-Казань, от которой дважды отказались китайские инвесторы.

Неудачный год российского миллиардера Романа Абрамовича, который в мае не смог продлить британскую визу, а в сентябре проиграл суд о неуплате налогов во Франции, закончился крупным счетом от властей России, передает finanz.ru.

Кремль рассматривает Evraz, где Абрамович является крупнейшим акционером с долей 30,5%, в качестве источника денег на строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». Такой сценарий обсуждается в рабочей группе по реализации инвестпроектов, включенных в план «ускорения» на ближайший 6-летний срок Владимира Путина, сообщили РБК два источника, знакомых с планами властей.

Инициатор группы - помощник президента РФ Андрей Белоусов, глава кремлевского «Госплана» и автор идеи изъять у «олигархов» 500 млрд рублей.

Деньги Абрамовича, который начинал с кооператива резиновых игрушек, а разбогател на продаже «Сибнефти» «Газпрому», закроют дыру в финансировании ВСМ, от которой дважды за последние три года отказались китайские инвесторы.

Китаю ВСМ пытались продать как отдельный проект и как часть высокоскоростного «шелкового пути» в Европу - через Казахстан, Россию, Беларусь и Польшу - до Германии, но тщетно. В июне крупнейший ж/д-строитель КНР China Railway Eryuan Engineering Group признал стройку за 9,8 (151 млрд долларов) нерентабельной.

Чтобы окупить магистраль, процентную ставку по привлеченным кредитам придется опустить почти до нуля, следует из расчетов китайской компании: на это уйдет 27 лет, а внутренняя норма доходности составит 2,88%.

В 2015-м профинансировать ветку «Москва-Казань» предлагали китайским банкам. Но они потребовали заметную долю в доходах и госгарантии на случай финансовой неудачи.

Российская сторона отказалась принять такие условия, и проект был заморожен, рассказывает аналитик ЦМИ Сбербанка Василий Носов.

На проект, стоимость которого РЖД оценивает в 1,7 трлн рублей, требуется около триллиона, или 15,1 млрд долларов. Остаток - 700 млрд - государство готово предоставить из бюджета.

Вместе с Абрамовичем, состояние которого Forbes оценивает в 10,8 млрд долларов, и его партнерами по Evraz деньги готовы дать «Трансмашхолдинг» Андрея Бокарева, а также группа «Синара» Дмитрия Пумпянского, отмечают источники РБК.